Medved se je vrnil po še! Po figah znova vdrl na dvorišče in se lotil mandljev (FOTO)

Mladi rjavi medved je že dva tedna reden obiskovalec dvorišča hiše, nedaleč od Novega Vinodolskega na Hrvaškem, poroča 24sata. Redno se spušča iz bližnjega gozda v iskanju hrane, tukaj pa je očitno našel pravo »zakladnico«.

»Tokrat si je najprej postregel z mandlji, nato z listjem, na koncu pa se je vendarle vrnil k najslajšim figam,« je povedal bralec za omenjeni časopis.

Postreže si tudi z mandlji. FOTO: Bralec 24sata

Medved ne kaže znakov agresivnosti in ne povzroča škode, a se vsak dan vrača na dvorišče in ne kaže strahu pred ljudmi. Bralec pravi, da se medveda ne boji, a mu predstavlja težavo zaradi gostov, ki bi se lahko prestrašili, če bi ga zagledali le nekaj metrov stran.

»Danes je tukaj cel dan, le malo se sprehodi, se uleže v gozd ob hiši in počiva,« je še dodal.

Strah ga je tudi zanj

Bralec pravi, da je za pomoč poklical več pristojnih služb, saj bi rad, da je ta liški medved, težak okoli 60 kilogramov in redek v teh krajih, ustrezno oskrbljen.

»Strah me je tudi zanj – blizu je cesta in lahko bi vsak trenutek končal pod avtom. Poklical sem lovske službe in ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, a mi niso ponudili veliko možnosti, saj medved ne povzroča škode. Predlagali so mi celo, da ga odstranijo (likvidirajo), čemur pa odločno nasprotujem,« je povedal bralec.

Bralcu se vsakih nekaj let ponovi podoben primer – medvedi se s Krivega Puta spustijo na njegovo dvorišče v iskanju hrane. Pred približno desetimi dnevi ga je obiskal medved, privabile so ga fige.

»Sicer jih videvamo vsakih dve do tri leta. Pridejo na ogled, kaj imamo za jesti, pojedo tisto, kar jim je všeč – včasih tudi mandlje s tal. Pridejo, pojedo in gredo,« je še povedal bralec za 24sata.

Preberite še: