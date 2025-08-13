Meduze ustavile jedrsko elektrarno

Jedrsko elektrarno Gravelines na severu Francije so v ponedeljek začasno zaustavili, potem ko je roj meduz zamašil črpalke za hlajenje reaktorjev, je sporočilo elektroenergetsko podjetje EDF. Samodejna zaustavitev štirih enot ni imela vpliva na varnost objektov, osebja ali okolja, so zatrdili pristojni. »Te zaustavitve so posledica množične in nepredvidljive prisotnosti meduz v filtrih črpalk,« je po poročanju AFP pojasnil upravljavec elektrarne Gravelines.

Po incidentu so celoten obrat popolnoma zaustavili, saj sta bili preostali dve enoti že izključeni zaradi vzdrževanja. Ekipe so izvajale preglede, da bi proizvodne enote ponovno zagnale »v popolni varnosti«, je sporočil EDF in dodal, da ponovni zagon pričakujejo v četrtek. »Ni nevarnosti pomanjkanja električne energije,« so še dodali v podjetju in pojasnili, da to namreč zagotavljajo tudi drugi viri energije, vključno s sončno.

Okolje menda ni bilo ogroženo.

Gravelines je največja jedrska elektrarna v zahodni Evropi, ima šest reaktorjev, od katerih ima vsak zmogljivost 900 megavatov. Na lokaciji naj bi do leta 2040 odprli še dva reaktorja nove generacije, vsakega s kapaciteto 1600 megavatov.

Redko, a ne prvič

Ni prvič, da so meduze zaustavile delovanje jedrskega objekta, je pa EDF dejal, da so takšni incidenti dokaj redki, pri čemer se je zadnji tak dogodek zgodil še v 90. letih. Zaradi vdora meduz so elektrarne zapirali tudi v drugih državah, med drugim na Švedskem leta 2013 za tri dni in na Japonskem, kjer je incident leta 1999 povzročil znaten padec proizvodnje, še poroča AFP. Strokovnjaki pravijo, da so prelov, onesnaženje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili razmere, ugodne za življenje in razmnoževanje meduz.