NUKLEARKA USTAVLJENA

Meduze ustavile jedrsko elektrarno

Največja evropska nuklearka ustavljena, ker so klobučnjaki zamašili črpalke za hlajenje.
Fotografija: Kup meduz na obali pred elektrarno FOTOGRAFIJI: Sameer Al-doumy/Afp
Odpri galerijo
Kup meduz na obali pred elektrarno FOTOGRAFIJI: Sameer Al-doumy/Afp

Ju. P.
13.08.2025 ob 08:41
Ju. P.
13.08.2025 ob 08:41

Poslušajte

Čas branja: 2:08 min.

Jedrsko elektrarno Gravelines na severu Francije so v ponedeljek začasno zaustavili, potem ko je roj meduz zamašil črpalke za hlajenje reaktorjev, je sporočilo elektroenergetsko podjetje EDF. Samodejna zaustavitev štirih enot ni imela vpliva na varnost objektov, osebja ali okolja, so zatrdili pristojni. »Te zaustavitve so posledica množične in nepredvidljive prisotnosti meduz v filtrih črpalk,« je po poročanju AFP pojasnil upravljavec elektrarne Gravelines.

Po incidentu so celoten obrat popolnoma zaustavili, saj sta bili preostali dve enoti že izključeni zaradi vzdrževanja. Ekipe so izvajale preglede, da bi proizvodne enote ponovno zagnale »v popolni varnosti«, je sporočil EDF in dodal, da ponovni zagon pričakujejo v četrtek. »Ni nevarnosti pomanjkanja električne energije,« so še dodali v podjetju in pojasnili, da to namreč zagotavljajo tudi drugi viri energije, vključno s sončno.

Okolje menda ni bilo ogroženo.
Okolje menda ni bilo ogroženo.

Gravelines je največja jedrska elektrarna v zahodni Evropi, ima šest reaktorjev, od katerih ima vsak zmogljivost 900 megavatov. Na lokaciji naj bi do leta 2040 odprli še dva reaktorja nove generacije, vsakega s kapaciteto 1600 megavatov.

Redko, a ne prvič

Ni prvič, da so meduze zaustavile delovanje jedrskega objekta, je pa EDF dejal, da so takšni incidenti dokaj redki, pri čemer se je zadnji tak dogodek zgodil še v 90. letih. Zaradi vdora meduz so elektrarne zapirali tudi v drugih državah, med drugim na Švedskem leta 2013 za tri dni in na Japonskem, kjer je incident leta 1999 povzročil znaten padec proizvodnje, še poroča AFP. Strokovnjaki pravijo, da so prelov, onesnaženje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili razmere, ugodne za življenje in razmnoževanje meduz.

Nevarnosti pomanjkanja električne energije ni.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

incident okolje elektrika jedrska elektrarna podnebne spremembe Francija meduza

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Huda nesreča na Pagu: dva Slovenca v bolnišnici, v avtu je bil tudi otrok (FOTO)
Premium
Župnik kar preko interneta izobčil Francija Keka
Slovenec podrl Guinnessov rekord v izdelovanju cvetličnih šopkov, oglasila se je tudi Pirc Musar (FOTO)
Dan pred rojstnim dnevom umrla Vlasta Pacheiner Klander

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.