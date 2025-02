Medtem ko Srbijo pretresajo protesti, Vučić ugiba, kateri sok pije: »Vse sem pomešal«

V času, ko Srbijo pretresajo največji študentski protesti doslej, se je srbski predsednik Aleksandar Vučić oglasil z za predsednika nenavadno objavo na družbenih omrežjih.

Vučić je sicer znan po tem, da se pogosto pojavlja na družbenih omrežjih, še posebej na Instagramu, kjer ima profil pod imenom Budućnost Srbije (Prihodnost Srbije). Tam je že objavljal posnetke, kot je tisti, kjer skupaj s svojimi ministri je sendvič s pariško salamo.

Z najnovejšim videom na TikToku pa je očitno presegel samega sebe. Na posnetku, ki traja približno minuto, Vučić na slepo okuša različne gazirane pijače in poskuša ugotoviti, katera je katera.

»Ker so se odločili, da bom kot vaški burkež, so mi prinesli štiri gazirane pijače. In zdaj moram ugotoviti, katera je Coca-Cola, katera Pepsi, katera Cockta in katera Cola Zero,« pove Vučić v posnetku.

Na koncu je uspešno prepoznal le Cockto.

»Celo življenje pijem Zero Colo. Vse se mi je že pomešalo,« se je pritožil predsednik Srbije.

Posnetek si lahko ogledate na spodnjem naslovu. Počakate nekaj trenutkov, da se naloži: