Medicinski čudež: ženski operirali 70-kilogramski tumor, tehtal je več kot bolnica sama

Mladi Italijanki so v bolnišnici v Torinu uspešno odstranili več kot 70 kilogramov težak tumor, so sporočili iz torinske bolnišnice Molinette na severu Italije. Poudarili so, da je to najtežji tumor, ki so ga doslej zabeležili v medicinski literaturi. Tehtal je več od pacientke. Tumor je bil posledica raka na jajčnikih in je preko trebušne votline dosegel pljuča, tako da je ženski onemogočal normalno dihanje.

V zelo slabem stanju so pacientko pred tedni sprejeli na urgenci, jo takoj intubirali in ji omogočili dihanje s pomočjo aparatov. Najprej so ji odstranili 52 litrov tekočine, nato pa še trdni del tumorja, ki je tehtal 25 kilogramov. Po operaciji je kmalu okrevala, tako da so jo z intenzivne nege na navaden oddelek premestili že čez štiri dni.