Med tistimi, ki jih je Trump izgnal iz ZDA, tudi uspešna podjetnica Jasmina

Donald Trump se je velikopotezno lotil napovedanega načrta izgona priseljencev, ki po njegovem mnenju v Združenih državah nimajo kaj početi. Med prvimi, ki so se znašli na letalu iz države, so bili obsojenci, tako tisti, ki so zagrešili hujša kazniva dejanja, kot mnogo takšnih, ki so bili obsojeni zgolj zaradi kakšnega prometnega prekrška. Veliko je bilo tudi ljudi, ki so se v nemilosti Trumpove stroge politike znašli pomotoma ali povsem po naključju, kljub temu da so bili v preteklosti zgledni državljani.

Kovčke je morala spakirati tudi 36-letna hrvaška državljanka Jasmina Midzić, in sicer zato, ker je v ZDA vstopila z vizumom, namenjenim turistom ali poslovnežem, ki državo obiščejo le za kratek čas, sama pa je na oni strani Atlantika ustanovila lastno podjetje ter tudi dobro služila.

Kot je na zaslišanju, ki je po njenih besedah trajalo dolgih 26 ur, priznala oblastem, je mesečno zaslužila okrog 13.000 ameriških dolarjev (11.550 evrov), s čimer je kršila pravila, določena v vizumu. ZDA je zato morala po hitrem postopku zapustiti, in ne le to, pet let se ne sme vrniti.

Dolgonoga lepotica, ki je leta 2011 sicer zaprosila za vizum, ki bi ji dovoljeval v ZDA ustanoviti podjetje, a je bila prošnja zavrnjena, se sicer brani, da nikoli ne bi kršila zakona, saj da so med njenimi prijatelji tudi mnogi sodniki in tožilci, iz države pa da so jo izgnali zato, ker »je pomembne ljudi užalila s tem, ko ni hotela sprejeti ameriškega državljanstva«.