Med Slovenci priljubljen otok stresla serija potresov, oblasti zagotavljajo: »Ni povezano s prebujanjem vulkana«

Grške oblasti so izdale opozorilo prebivalcem in obiskovalcem otoka Santorini, enega najlepših in najbolj obiskanih turističnih krajev v Evropi, da zaradi povečane seizmične aktivnosti v zadnjih dneh sprejmejo previdnostne ukrepe.

Odredile so zaprtje šol v ponedeljek, odsvetovale zbiranja v zaprtih prostorih ter opozorile, naj se ljudje izogibajo dvema majhnima pristaniščema na otoku.

Serija potresov, a brez večje škode

V petek in soboto je območje med vulkanskim otokom Santorini in otokom Amorgos stresla serija potresov z magnitudo do 4,3, je v soboto popoldne sporočilo grško ministrstvo za civilno zaščito. Seizmološki sunki so se nadaljevali tudi v nedeljo zjutraj, ko so potresi z magnitudo med 2,8 in 4,5 stresli regijo, a niso povzročili večje škode, je poročal Atenski geodinamični inštitut.

Čeprav oblasti zatrjujejo, da trenutna potresna aktivnost ni povezana z morebitnim prebujanjem vulkana, strokovnjaki priporočajo previdnost. Med sprejetimi ukrepi so poleg zaprtja šol tudi omejitev dostopa do priljubljenega pristanišča Ammoudi in pristanišča Fira, ki večinoma služi kot postajališče za križarke.

Otok z burno vulkansko zgodovino

Grčija leži na tektonskih prelomnicah in je pogosto izpostavljena potresom, Santorini pa ima poleg tega tudi vulkansko preteklost. Okoli leta 1600 pr. n. št. se je tam zgodila ena najmočnejših vulkanskih eksplozij v zgodovini, ki je oblikovala otok v današnji podobi. Zadnja vulkanska aktivnost na Santoriniju je bila zabeležena leta 1950.

Lokalne oblasti zagotavljajo, da situacijo pozorno spremljajo in da za zdaj ni razlogov za preplah, a prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti.