Med Slovenci priljubljen otok novo žarišče na Hrvaškem?

Na Pagu, znanem po zabavah za mlade, naj bi se z novim koronavirusom okužilo več tujih mladih turistov. Med njimi so Slovenci, Avstrijci, Nemci in Italijani. Ali je torej Pag novo žarišče okužb v državi?Slovenska epidemiologinjaje na današnji novinarski konferenci povedala, da je bilo v Sloveniji v zadnjem tednu 21 primerov okužb vnesenih iz tujine, več kot polovica iz Hrvaške. Kot območje, s katerega prihaja več okužb, je omenila Pag. Pri tem je kot težavo izpostavila množične zabave, na katerih ni možno vzdrževati razdalje, pretežno pa so tam turisti.Z dopusta na Pagu se je vrnilo tudi šest avstrijskih turistov, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, je v četrtek poročala tiskovna agencija APA. Po navedbah deželnih oblasti v Spodnji Avstriji bi se lahko okužili na neki zabavi na Pagu.V deželi Predarlsko so okužbo potrdili pri dveh povratnikih z dopusta na Hrvaškem. Tudi nemški T-online.de danes piše, da se je s Paga v Nemčijo vrnilo 10 okuženih maturantov. Skupino 50 ljudi, med katerimi so bili okuženi maturanti, je na Pag organizirano pripeljala hamburška turistična agencija, ki je specializirana za potovanja z zabavami za mlade.V turistični agenciji so za nemške medije povedali, da so bili maturanti na počitnicah devet dni in da ni nujno, da so se vsi okužili na Hrvaškem. Poudarili so, da vsi nočni klubi na znani paški plaži Zrće spoštujejo protiepidemiološke ukrepe, s tem da zaščitne maske na prizoriščih niso obvezne. Izpostavili so, da tamkajšnji trije največji klubi lahko sicer skupaj sprejmejo do 6000 obiskovalcev, med epidemijo covida 19 pa le 1000.O dveh maturantkah, ki naj bi se prav tako na Pagu okužili z novim koronavirusom, poroča tudi italijanski dnevnik Corriere della Sera. Zaradi njiju je še 24 njunih kolegov v samoizolaciji. Italijanski mediji so poročali še o sedmih Italijanih, ki so bili pozitivni na testiranjih za novi koronavirus, potem ko so se vrnili s Hrvaške, a jih ne povezujejo s Pagom.