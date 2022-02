Začetek 3. svetovne vojne v sredo? Tole napovedujejo obveščevalci

Medtem ko Washington opozarja, da je ruska invazija na Ukrajino neizbežna in da je le še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do napada, se je nemški kancler Olaf Scholz odpravil v Kijev, kjer bo na eni strani jezne Ukrajince skušal pomiriti, ker je Berlin zavrnil njihovo prošnjo, da bi jih založil z orožjem, na drugi strani pa bo Ruse opozoril na resne sankcije, če bo do napada prišlo.

Američani so medtem v petek že obvestili svoje državljane v Ukrajini naj zapustijo državo. Če držijo informacije Politica, bi lahko bil Scholz zadnji zahodni voditelj, ki bo imel priložnost, da prepriča ruskega voditelja Vladimirja Putina, da ne sproži napada na svojo sosedno državo. Obisk francoskega predsednika Emmanuela Macrona prejšnji teden v tem pogledu ni bil ravno uspešen, saj so Rusi proti ukrajinskim mejam napotili več kot 100.000 vojakov.

Finski predsednik Sauli Niinistö, ki velja za enega največjih poznavalcev ruskega predsednika Vladimirja Putina, saj z njim že dolgo sodeluje, ni optimističen glede trenutne situacije. Za tuje medije je povedal, da je v zadnje pogovoru s Putinom opazil, da se je ta spremenil. Njegova odločenost je drugačna, prav tako njegove odločitve, pravi finski predsednik, ki meni, da želi Putin izkoristiti trenutno situacijo. Klkjub vsemu opozarja, da nima globljega vpogleda v to, kako Putin razmišlja in kakšni so njegovi načrti. Prepričan pa je, da se stanje v Ukrajini nikoli ne bo vrnilo na tako, kot je bilo.

Resna grožnja za evropski mir

Scholz je pred svojim odhodom v Ukrajino dejal, da je to zelo resna grožnja miru v Evropi. Po poročanju Politica naj bi ameriški in evropski vrh pričakoval, da se bo napad zgodil že zelo kmalu, celo ta teden, v sredo 16. februarja.

Stefan Meister, strokovnjak za rusko-ukrajinske odnose v nemškem svetu za zunanje odnose je dejal, da je zelo pomembno, da Scholz intervinira. »Dolgo so ga kritizirali, ker ni rekel nič glede tega, ali pa ni razumljiv, ko se oglasi. Očitajo mu, ker v tem procesu ni odigral takšne vloge kot njegova predhodnica Angela Merkel.«

Dodajajo še, da bo Nemčija vztrajala pri tem, da ne bo Ukrajine zalagala z orožjem, saj so po drugi svetovni vojni sklenili, da ne bodo pošiljali orožja na konfliktna območja. Ker v državi že dlje časa vladajo izredne razmere in je država zaradi konflikta med ruskimi separatisti in ukrajinskimi oblastmi že v državljanski vojni, zdaj pa ji grozi še prava vojna z zunanjim sovražnikom.

Kaj čaka Scholza v Kremlinu?

Nemški kancler bo odpotoval tudi v Moskvo, kjer se bo sestal z Vladimirjem Putinom. »Nadaljnja vojaška agresije Rusije proti Ukrajini bi imela zelo resne politične gospodarske in strateške posledice,« je dejal Scholz in dodal, da so pripravljeni na pogovore z Rusije na dialog o vprašanjih o evropski varnosti.

Poslanec nemškega zveznega parlamenta Jürgen Hardt je dejal, da pričakuje, da bo Putin uporabil vse politične prijeme proti Scholzu. Ne izključuje tudi možnosti, da bi pripravil kakšno neprijetno presenečenje, kot ga je leta 2007, ko je med sestankovanjem z Merklovo dovolil svojemu velikemu psu Koniju, da se je sprehajal po pisarni, čeprav je splošno znano, da se Merklova boji psov. »Res upam, da se bo ruski predsednik vzdržal raznih trivialnosti. To res ne sodi v 21. stoletje.«

Ukrajina Rusijo poziva k srečanju v roku 48 ur

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je Rusijo in druge ključne članice Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pozval k nujnemu srečanju v roku 48 ur glede zaostrovanja napetosti na ukrajinsko-ruski meji. Kot je dejal, Rusija ignorira formalne prošnje Kijeva, naj pojasni kopičenje svojih sil na meji, zato je potreben nov korak. In ta »naslednji korak« je po njegovih besedah prošnja za srečanje v prihodnjih 48 urah, ki naj bi prineslo več »transparentnosti« glede ruskih načrtov v zvezi z Ukrajino. Po besedah Kulebe je Ukrajina v petek formalno zahtevala odgovore Rusije glede njenih namenov v skladu z dunajskim dokumentom, sklenjenim v okviru Ovseja, katerega članica je tudi Rusija.