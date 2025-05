Med rafali in napetostjo: mojstri lovijo golobe nasprotnikov na kašmirski meji

Na meji med Indijo in Pakistanom, kjer je zaradi zgodovinskih sporov med državama vedno napeto, je zaradi napada na turiste v indijskem delu Kašmirja 22. aprila, v katerem je umrlo 26 ljudi in za katerega New Delhi krivi Islamabad, v zraku strah pred vsesplošnim spopadom med jedrskima velesilama. Že dlje pa se na tamkajšnjem nebu odvija še ena bitka. Med bunkerji, iz katerih si indijski in pakistanski vojaki v zadnjih dneh oziroma nočeh izmenjujejo strele, mojstri starodavnega športa na obeh straneh meje namreč tekmujejo v lovljenju dragocenih golobov nasprotnikov.

Mojstri starodavnega športa tekmujejo v lovljenju dragocenih golobov nasprotnikov.

Golobarje na obeh straneh meje druži ista strast. Vzreditelji pravijo, da najboljši golobi dosegajo ceno več sto dolarjev. Spretnost kabutar bazija (vodenja golobov) sega stoletja v preteklost in presega mejo, ki je nastala z nasilnim koncem britanske kolonialne vladavine leta 1947. Indijski rejec Pyara Singh svoje dneve preživlja v poskusu, da bi iz himalajske doline privabil ptice iz Pakistana in hkrati obvaroval svoje. »Golobe iz Pakistana lovimo, a tudi mi pogosto izgubimo svoje,« je povedal 33-letni Singh.

Ujeta ptica se navadi nove jate. FOTO: Punit Paranjpe/Afp

Singh ima v vasi Pangali jato 100 golobov. Kot je pojasnil, rejci s piščalkami usmerjajo jate v vrtinčaste vzorce, spet drugi pa tekmujejo v tem, čigava jata bo hitreje našla pot domov. A indijski rejci pravijo, da njihovi pakistanski kolegi vzrejajo močnejše in boljše ptice, zaradi česar pa je njihov ulov še bolj vznemirljiv. Aarav Khajuria iz vasi Sainth ima jato 29 ptic, najbolj pa je ponosen na tri ujetnike iz Pakistana. Sam je moral pakistanski konkurenci prepustiti dva svoja goloba. Lovci na golobe s pomočjo vode, zrnja in lastne jate privabijo ptico, da pristane, nato ji prirežejo nekaj peres, da ne more odleteti. In medtem ko peresa rasejo, se ptica naveže na novo jato.

Golobi imajo pogosto na nogi obročke s kontaktnimi podatki. Če je iz sosednje vasi, jo vrnejo, a ptice iz Pakistana so povsem druga zgodba. Policisti opozarjajo, da naj bi pakistanski golobi nosili sporočila in da naj bi zajeli več domnevnih vohunskih ptic. A Singh pravi, da niso našli še ničesar sumljivega.