Med požarom v največjem nemškem pristanišču ljudi evakuirali tudi s čolni (FOTO in VIDEO)

Pisali smo, da je v ponedeljek popoldan zagorelo v največjem nemškem pristanišču v Hamburgu. Ogenj je sprva izbruhnil na avtomobilu, parkiranem ob enem od skladišč, in se hitro razširil na bližnjo zgradbo. V njej so bile jeklenke smejalnega plina, ki so ena za drugo eksplodirale, posledično se je ogenj vedno hitreje širil in postajal močnejši.

Gost oblak črnega dima, ki se je širil iz skladišča, je bilo mogoče videti več kilometrov daleč, oblasti so morale zapreti bližnje ceste, med njimi avtocesto A1, ki jo je dim povsem prekril, nanjo pa je padlo tudi več delcev, ki so nastali z gorenjem in jih je veter raznesel po okolici.

Eksplozije in intenzivnost požara so bile sprva tako močne, da se je poveljnik gasilcev odločil, da pa začetni evakuaciji ljudi, ki so se takrat nahajali v pristanišču, gašenje za nekaj časa odloži, neposredno gašenje namreč ni bilo mogoče. Gasilci so tako povsem nemočni in obupani nekaj ur le opazovali, kako so eksplozije naokoli metale kovinske in dele stavb ter tako zanetile še več drugih požarov v bližini.

Kovinski delci, ki jih je metalo naokoli, so poškodovali tudi več gasilskih vozil, za katere so gasilci sicer mislili, da so na varni razdalji. Ko se je stanje nekoliko umirilo, se je na delo odpravilo več sto gasilcev, ki so se s plameni borili vso noč. Na delu so bile tudi reševalne službe in policisti, ki so območje pregledovali z droni in helikopterjem, z območja so evakuirali 25 ljudi, osem so jih na varno prepeljali kar s čolnom, saj so se znašli med morjem in gorečimi stavbami.

Trije ljudje so bili v požaru ranjeni, eden je po besedah poveljnika tamkajšnjih gasilcev v smrtni nevarnosti, eden se v bolnišnici zdravi zaradi hudih poškodb, tretji lažjih.