Med pobeglimi turisti tudi diplomat

Idiličnih počitnic z družino je bilo v trenutku konec. FOTO: Instagram

20

minut pred karanteno so dosegli mejo.

Švicarsko smučarsko središče Verbier je izjemno priljubljeno predvsem med bolj premožnimi in tudi pred letošnjimi prazniki se je tam kljub epidemiji trlo turistov. Med njimi je bilo precej Britancev, medtem ko so uživali na belih strminah, pa je iz njihove domovine prišla vest, da se je na Otoku pojavil nov, še bolj nalezljiv sev novega koronavirusa, in Evropo je zajela panika. Države so zaprle meje z Veliko Britanijo, britanskim turistom, okrog 420 jih je bilo v Verbieru, pa so odredili karanteno, sicer jim grozi 9000 evrov kazni.A večina se je odločila, da ukaza ne bo upoštevala, in hitro so pobegnili najprej v Francijo, od tam pa domov. Med pobeglimi je bil tudi nekdanji britanski diplomat in politični aktivistz družino. »Na mejo smo prišli 20 minut, preden bi se morala začeti karantena. Bili smo kot družina Von Trapp iz filma Moje pesmi, moje sanje, prek gora nam je uspelo priti na svobodo.Policisti so ustavljali vse po vrsti in jih spraševali, ali so Britanci, a bili smo med srečneži, ki jim je uspelo prečkati mejo,« je povedal Wigmore, ki se je z družino v Parizu vkrcal na vlak in dan pozneje so prispeli v London. Zaradi njegovega neodgovornega ravnanja so ga rojaki nemudoma napadli, očitajo mu tudi, da je sebičen, ker mu je bilo bolj kot zdravje ljudi pomembno to, da je za božič doma, a sam je prepričan, da ni storil ničesar narobe.»Odkar smo se vrnili, smo doma v karanteni, in Švico smo zapustili, preden so začela veljati nova pravila, tako da nismo prekršili nobenih pravil,« pa se zagovarja Wigmore.