Med parado zmagovalcev Super Bowla odjeknili streli, zadetih več ljudi (FOTO in VIDEO)

Kot poročajo ameriški mediji, je prišlo do streljanje med parado zmagovalcev Super Bowla v Kansas Cityju. Le nekaj trenutkov po tistem, ko so igralci zmagovite ekipe ameriškega nogometa, Kansas City Chiefs, nagovorili zbrano množico, so v bližini postaje Union Station, kjer so nagovori potekali, zaslišali strele.

Zadetih več ljudi

Kot je na omrežju X sporočila tamkajšnja policija, so streli zadeli več ljudi. Za zdaj ni jasno, ali gre za ranjene ali smrtne žrtve, v povezavi s streljanjem pa so prijeli dva oborožena človeka.

FOTO: Andrew Caballero-reynolds Afp

Več sledi ...