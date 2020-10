Med orkanom gosti več kot 300 živali

Nobene tačke ne bo postavil na cesto. FOTOGRAFIJI: Facebook

Prišel je tudi jež

Pobuda se je hitro razširila prek facebooka.

Orkani zadnja leta neprizanesljivo udrihajo po ameriških celinah, v ospredju medijskega poročanja pa so vselej človeške žrtve, na novo brezdomni in neznanska materialna škoda.Kaj pa uboge živali, je jezen mehiški aktivist in varuh nedolžnih bitij.je v nasprotju s številnimi sokrajani, ki so ob neprizanesljivih neurjih hišne ljubljence in domače živali prepustili kruti usodi ter pobegnili na varno brez njih, vrata odprl prav nedolžnim in nebogljenim bitjem. Skupno jih je v svoji hiši gostil več kot 300!Bilo je med orkanom Delta, ki je v oktobrskem jutru pred dnevi zajel mehiško zvezno državo Quintana Roo. Ricardo, veliki ljubitelj vseh živali, je med pripravami na strahotno neurje najprej pomagal vzpostaviti vse potrebno v bližnjem zavetišču, potem pa, ko je vrag odnesel šalo in je spoznal, da Tierra de Animales preprosto ne more gostiti več ogroženih živali, je te sklenil povabiti kar v svoj dom.V njegovi hiši se je tako naselilo več kot 300 psov, mačk, kokoši, zajčkov, ovc, koz, celo jež je pri Ricardu našel zavetje in tam vedril med mogočnimi vetrovi in nalivi. Mladi Mehičan je o zares pestrem dogajanju v svojem domu poročal tudi prek facebooka in spodbujal vse okoliške prebivalce, naj na varno sprejmejo vsaj eno žival.»Zares ni težko: če jih je pri meni zdaj več sto, boste zagotovo našli prostor vsaj za eno nemočno bitje,« je potrkal na vest prebivalcem kraja Leona Vicario, ki so se rešitelju živali takoj začeli klanjati in deliti podobe njegovega zavetišča, ki je vzniknilo tako rekoč čez noč, prek družabnih omrežij. Fotografije in videoposnetki so kmalu dosegli tudi znane osebnosti, ki so Ricardu ponudile denarno pomoč pa tudi hrano in priboljške za njegove preštevilne varovance, mladenič je, seveda, hvaležen za vsak dar.Njegov dom je še vedno natrpan z živalskimi brezdomci, ki se počasi vračajo k svojim lastnikom, tisti, ki so ostali brez strehe nad glavo, pa zdaj iščejo nove posvojitelje. Mnogi so že v novem ljubečem objemu. Preostali pa so pri Ricardu več kot dobrodošli, poudarja dobrotnik, ki ne bo na cesto postavil niti ene tačke.