Med nosečnostjo pojedla mačka

Manila • Filipinka, ki je pred dvema letoma rodila sina z redkim genskim pojavom, ki doleti enega na milijardo ljudi, je prepričana, da je otrokovo stanje posledica njenega neodgovornega ravnanja med nosečnostjo. Medtem ko večina nosečnic hrepeni po kislih kumaricah, pa je Almo Gamongan nekega dne preplavila neustavljiva želja po mačku. Divji mački, dušeni z zelenjavo in zelišči, so specialiteta v odročnih delih Filipinov, kjer Gamonganova živi, kljub temu pa je mlada mama prepričana, da je prav črni maček, ki ga je pojedla med nosečnostjo, kriv za to, da je rodila dečka s sindromom volkodlaka, kot pravijo hipertrikozi oziroma čezmerni poraščenosti.

Zelo me skrbi, kaj bo, ko bo šel v šolo.

Zdravila ni, ljudje, ki jih sindrom doleti, se lahko poraščenosti rešijo le z lasersko odstranitvijo dlak, za kar pa bi morala družina odšteti okrog 4000 evrov, ki pa jih nimajo. »Zelo me skrbi, kaj bo, ko bo Jaren šel v šolo. Mogoče se bodo otroci iz njega norčevali, ker je drugačen, in ga trpinčili,« je dejala mama dvoletnika, ki ima obraz in telo že od rojstva povsem poraščena z dolgimi temnimi dlakami, zato je Alma tudi posumila, da bi bila lahko za stanje kriva omenjena črna mačka.

Sina je pred nekaj tedni kljub temu odpeljala k dermatologu, ki bo poskušal ceno laserskega odstranjevanja znižati, kolikor bo mogoče, deček bi po prvih ocenah potreboval 10 tretmajev, družini pa so na pomoč poleg domačinov priskočili tudi popolni neznanci, ki so slišali za težave malega Jarena. Čeprav gre za gensko stanje, je Jaren edini od Alminih treh otrok, ki se je rodil čezmerno poraščen, od srednjega veka pa so po svetu menda zabeležili zgolj od 50 do 100 primerov omenjenega sindroma.