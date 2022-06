Med krivdo in negotovostjo: izpoved ukrajinskih mam v begunstvu

Že več kot tri mesece se 26-letna Oleksandra Osadča, ki je ob zori 24. februarja skupaj z dvema otrokoma zapustila Ukrajino, vozi iz države v državo ter skuša najti prostor, kjer bi se počutila kot doma. Ko je Rusija napadla Ukrajino se je namreč ta menedžerka spletnih omrežji in marketinga nemudoma odločila oditi. V avto je vrgla nekaj najosnovnejših stvari in se odpeljala proti poljski meji. A ko je dva tedna bivala na Poljskem in mesec in pol na Portugalskem, se je končno sprijaznila, da se bo, kjer koli se bo ustalila, počutila kot tujka. Sedaj se zaradi sedemletne hčere in štiriletnega sina trudi začeti na novo živeti.

»S psihološkega vidika se je najtežje nekje ustaliti, prenehati bezljati naokoli in iskati kraj, kjer bi se počutil kot doma, kjer bi začel novo življenje. Izjemno težko je sprejeti dejstvo, da se ne boš kmalu vrnil domov in da si tam, kjer si, nihče,« je Oleksandra povedala za tiskovno agencijo AFP. Branje nadaljujte TUKAJ!