Med gosti Weekend Media Festivala tudi legendarna Zoran Predin in James Taylor
Festival je v skoraj dveh desetletjih obstoja zrasel iz obrobne pobude v eno ključnih srečanj komunikacijske, medijske in poslovne scene v regiji. Letošnja polnoletna izdaja, ki bo trajala od 18. do 21. septembra, bo po obsegu in vsebini največja doslej.
Med gosti vizionarji, pisatelji, uredniki
Festival bo gostil tudi vizionarje, kot so govorec o kreativnosti James Taylor, menedžer pri X-u Federico Paderni, pa tudi športni in medijski akterji – od predsednika uprave Telemacha Adriana Ježine do kreativnega direktorja CBS Sports Peta Radovicha.
Kaj na vse to pravijo pri Rimacu, TikToku, JP Morganu?
AI.Weekend se bo posvetil praktičnim primerom uporabe umetne inteligence in etičnim izzivom. Ob domačih podjetnikih bodo nastopili predstavniki TikToka, Google Clouda in globalni vlagatelji. Investment.Weekend bo povezal investitorje in gospodarstvenike, med njimi nekdanjega singapurskega ministra Georgea Yea in ekonomista JP Morgana Luisa Oganesa. Finance.Weekend bo z izkušenjami nekdanjega direktorja zakladnice Appla Michaela Boyda in drugih praktikov iz regije odprl teme ESG-pobud in digitalnih financ. Prvič bo na sporedu tudi Energy.Weekend, ki prinaša razprave o obnovljivih virih, e-mobilnosti in energetski tranziciji.
Od skromnih začetkov do največje izdaje
Weekend Media Festival se je iz leta v leto razvijal v prepoznaven prostor za izmenjavo idej, kritične razprave in profesionalno mreženje. Tomo Ricov, programski direktor in soustanovitelj agencije Pepermint, poudarja, da festival letos ponuja najobsežnejši program doslej: »Občinstvu želimo dati širino in globino, zato smo ob klasičnih vsebinah dodali še povsem nove sklope, kot sta Investment.Weekend in Energy.Weekend.«
