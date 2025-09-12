Med gosti Weekend Media Festivala tudi legendarna Zoran Predin in James Taylor

Festival je v skoraj dveh desetletjih obstoja zrasel iz obrobne pobude v eno ključnih srečanj komunikacijske, medijske in poslovne scene v regiji. Letošnja polnoletna izdaja, ki bo trajala od 18. do 21. septembra, bo po obsegu in vsebini največja doslej.

Med gosti vizionarji, pisatelji, uredniki

Nagrajena novinarka Mariana van Zeller, avtorica serije Trafficked, bo občinstvo popeljala v zakulisje globalnega črnega trga FOTO: Wmf

Letošnji program prinaša ugledne goste. Na odru bodo med drugim, izvršna direktorica The Economist Group, sloviti ameriški novinarter nagrajena raziskovalna novinarka, ki bo spregovorila o globalnem črnem trgu. O ženskem prevzemanju informativnih programov bo govorilaz RTL-a, medtem ko bodo teme stereotipov, družbenih kriz in fenomena hejterjev osvetlili voditeljpsihologurednikpisateljin naš kandavtor

Festival bo gostil tudi vizionarje, kot so govorec o kreativnosti James Taylor, menedžer pri X-u Federico Paderni, pa tudi športni in medijski akterji – od predsednika uprave Telemacha Adriana Ježine do kreativnega direktorja CBS Sports Peta Radovicha.

Kaj na vse to pravijo pri Rimacu, TikToku, JP Morganu?

Legendarni ameriški novinar in avtor Michael Wolff bo komentiral aktualno politiko predsednika Trumpa FOTO: Wmf

Med tematikami bodo izstopale tudi razprave o transparentnosti plač, razvoju talentov in lekcijah, ki jih lahko črpamo iz športa. Med govornike tu prihajaiz slovitega butičnega proizvajalca superšportnih avtomobilov Bugatti Rimac.

AI.Weekend se bo posvetil praktičnim primerom uporabe umetne inteligence in etičnim izzivom. Ob domačih podjetnikih bodo nastopili predstavniki TikToka, Google Clouda in globalni vlagatelji. Investment.Weekend bo povezal investitorje in gospodarstvenike, med njimi nekdanjega singapurskega ministra Georgea Yea in ekonomista JP Morgana Luisa Oganesa. Finance.Weekend bo z izkušenjami nekdanjega direktorja zakladnice Appla Michaela Boyda in drugih praktikov iz regije odprl teme ESG-pobud in digitalnih financ. Prvič bo na sporedu tudi Energy.Weekend, ki prinaša razprave o obnovljivih virih, e-mobilnosti in energetski tranziciji.

Boris Kovaček, direktor festivala in solastnik agencije Pepermint: »Weekend ni le platforma za učenje, temveč prostor, kjer se srečujejo ljudje, ideje in ustvarjalne rešitve. Vsaka sekunda, preživeta na festivalu, je priložnost za rast, učenje in ustvarjanje novih sodelovanj." FOTO: Wmf

Od skromnih začetkov do največje izdaje

Weekend Media Festival se je iz leta v leto razvijal v prepoznaven prostor za izmenjavo idej, kritične razprave in profesionalno mreženje. Tomo Ricov, programski direktor in soustanovitelj agencije Pepermint, poudarja, da festival letos ponuja najobsežnejši program doslej: »Občinstvu želimo dati širino in globino, zato smo ob klasičnih vsebinah dodali še povsem nove sklope, kot sta Investment.Weekend in Energy.Weekend.«