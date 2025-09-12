STIČIŠČE MEDIJEV, POSLOVNEŽEV IN KOMUNIKATORJEV

Med gosti Weekend Media Festivala tudi legendarna Zoran Predin in James Taylor

Prihaja Weekend vseh Weekendov, napovedujejo organizatorji: prikupno obalno istrsko mesto Rovinj je tik pred največjo festivalsko edicijo doslej.
Fotografija: James Taylor, večkrat nagrajeni govorec, bo v Rovinju predaval o kreativnosti, inovacijah in umetni inteligenci FOTO: Wmf  
James Taylor, večkrat nagrajeni govorec, bo v Rovinju predaval o kreativnosti, inovacijah in umetni inteligenci FOTO: Wmf  

E. N.
12.09.2025 ob 14:39
12.09.2025 ob 14:45
E. N.
12.09.2025 ob 14:39
12.09.2025 ob 14:45

Festival je v skoraj dveh desetletjih obstoja zrasel iz obrobne pobude v eno ključnih srečanj komunikacijske, medijske in poslovne scene v regiji. Letošnja polnoletna izdaja, ki bo trajala od 18. do 21. septembra, bo po obsegu in vsebini največja doslej.

Med gosti vizionarji, pisatelji, uredniki

Nagrajena novinarka Mariana van Zeller, avtorica serije Trafficked, bo občinstvo popeljala v zakulisje globalnega črnega trga FOTO: Wmf
Nagrajena novinarka Mariana van Zeller, avtorica serije Trafficked, bo občinstvo popeljala v zakulisje globalnega črnega trga FOTO: Wmf
Letošnji program prinaša ugledne goste. Na odru bodo med drugim Lara Boro, izvršna direktorica The Economist Group, sloviti ameriški novinar Michael Wolff ter nagrajena raziskovalna novinarka Mariana van Zeller, ki bo spregovorila o globalnem črnem trgu. O ženskem prevzemanju informativnih programov bo govorila Mojmira Pastorčić z RTL-a, medtem ko bodo teme stereotipov, družbenih kriz in fenomena hejterjev osvetlili voditelj Zoran Šprajc, psiholog Boris Jokić, urednik Dragoljub Petrović, pisatelj Ante Tomić in naš kandavtor Zoran Predin.

Festival bo gostil tudi vizionarje, kot so govorec o kreativnosti James Taylor, menedžer pri X-u Federico Paderni, pa tudi športni in medijski akterji – od predsednika uprave Telemacha Adriana Ježine do kreativnega direktorja CBS Sports Peta Radovicha.

Kaj na vse to pravijo pri Rimacu, TikToku, JP Morganu?

Legendarni ameriški novinar in avtor Michael Wolff bo komentiral aktualno politiko predsednika Trumpa FOTO: Wmf
Legendarni ameriški novinar in avtor Michael Wolff bo komentiral aktualno politiko predsednika Trumpa FOTO: Wmf
Med tematikami bodo izstopale tudi razprave o transparentnosti plač, razvoju talentov in lekcijah, ki jih lahko črpamo iz športa. Med govornike tu prihaja Antonija Kapović iz slovitega butičnega proizvajalca superšportnih avtomobilov Bugatti Rimac.

AI.Weekend se bo posvetil praktičnim primerom uporabe umetne inteligence in etičnim izzivom. Ob domačih podjetnikih bodo nastopili predstavniki TikToka, Google Clouda in globalni vlagatelji. Investment.Weekend bo povezal investitorje in gospodarstvenike, med njimi nekdanjega singapurskega ministra Georgea Yea in ekonomista JP Morgana Luisa Oganesa. Finance.Weekend bo z izkušenjami nekdanjega direktorja zakladnice Appla Michaela Boyda in drugih praktikov iz regije odprl teme ESG-pobud in digitalnih financ. Prvič bo na sporedu tudi Energy.Weekend, ki prinaša razprave o obnovljivih virih, e-mobilnosti in energetski tranziciji.

Boris Kovaček, direktor festivala in solastnik agencije Pepermint: »Weekend ni le platforma za učenje, temveč prostor, kjer se srečujejo ljudje, ideje in ustvarjalne rešitve. Vsaka sekunda, preživeta na festivalu, je priložnost za rast, učenje in ustvarjanje novih sodelovanj.
Boris Kovaček, direktor festivala in solastnik agencije Pepermint: »Weekend ni le platforma za učenje, temveč prostor, kjer se srečujejo ljudje, ideje in ustvarjalne rešitve. Vsaka sekunda, preživeta na festivalu, je priložnost za rast, učenje in ustvarjanje novih sodelovanj." FOTO: Wmf

Od skromnih začetkov do največje izdaje

Weekend Media Festival se je iz leta v leto razvijal v prepoznaven prostor za izmenjavo idej, kritične razprave in profesionalno mreženje. Tomo Ricov, programski direktor in soustanovitelj agencije Pepermint, poudarja, da festival letos ponuja najobsežnejši program doslej: »Občinstvu želimo dati širino in globino, zato smo ob klasičnih vsebinah dodali še povsem nove sklope, kot sta Investment.Weekend in Energy.Weekend.«

Letos s ponosom predstavljamo najobsežnejši program doslej, ki vključuje tudi nekatere nove festivale, s katerimi odgovarjamo na vse večje potrebe naše publike po globljem vpogledu in širšem tematskem razponu, je poudaril Tomo Ricov, programski direktor Weekenda.18 in solastnik agencije Pepermint. FOTO: Wmf
Letos s ponosom predstavljamo najobsežnejši program doslej, ki vključuje tudi nekatere nove festivale, s katerimi odgovarjamo na vse večje potrebe naše publike po globljem vpogledu in širšem tematskem razponu, je poudaril Tomo Ricov, programski direktor Weekenda.18 in solastnik agencije Pepermint. FOTO: Wmf

weekend media festival Zoran Predin tehnologija mediji

