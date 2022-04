Med evakuacijo raketirali postajo: najmanj 40 je ubitih (FOTO)

Najmanj 40 ljudi je bilo ubitih, med njimi štirje otroci, več kot 100 pa ranjenih v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine, kjer so ruske sile raketirale železniško postajo, in to ravno med evakuacijo civilistov.

Borodjanka je v ruševinah, žrtev bo še več kot v Buči, so prepričane ukrajinske oblasti. FOTO: Zohra Bensemra/Reuters

Na postaji je bilo več tisoč ljudi, ko sta nanjo treščili dve raketi, je povedal guverner vzhodne ukrajinske regije Doneck Pavlo Kirilenko, saj je od tam potekala evakuacija prebivalcev v varnejše regije v Ukrajini. Volodimir Zelenski poroča, da je ranjenih več kot 300, Rusijo pa je po raketnem napadu označil za zlo brez meja. Ruske oblasti zavračajo obtožbe in za napad krivijo Ukrajino.

Rakete so zadele tudi Odeso na jugu države, kjer so ubile štiri ljudi, ki so poskušali pobegniti s čolnom, in sicer dva moška, žensko in otroka; sedem ljudi je bilo ranjenih, tri pa še pogrešajo. Zelo hudo, še huje kot v Buči, pa je v mestu Borodjanka, prav tako predmestju Kijeva, ki je bilo prav tako prizorišče grozljivih pokolov civilistov, poroča ukrajinski predsednik.

Za zdaj so iz ruševin, potem ko so Borodjanko po zasedbi zapustile ruske sile, potegnili 26 trupel, a žrtev bo po predvidevanjih v kraju, kjer je pred napadom živelo 13.000 ljudi, še veliko več, mesto pa je najbolj uničeno od vseh v okolici Kijeva. Grozljiva poročila prihajajo tudi iz bližnje vasi Obuhoviči, kjer naj bi ruski vojaki prebivalce uporabili kot živi ščit.

26 trupel so za zdaj odkrili v Borodjanki.

Medtem sta včeraj v Kijev pripotovala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, da bi ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu ponudila podporo in zagotovilo glede prošnje Ukrajine za članstvo v EU. »Običajno traja več let, preden Svet EU sprejme prošnjo za članstvo, Ukrajina pa je to dosegla v tednu ali dveh,« je von der Leynova dejala glede formalne podpore članstvu Ukrajine v EU. »Naš cilj je, da Svetu vlogo Ukrajine predstavimo poleti.«

EU ponovno odpira predstavništvo v Kijevu, je napovedal Borrell. V Kijev je že prišel veleposlanik Matti Maasikas, ki je od septembra 2019 vodil delegacijo EU v Ukrajini.