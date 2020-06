Mazači uničujejo umetnine

Jezusu Kristusu je dala povsem novo podobo. FOTO: Reuters

1200

evrov je zaračunal za uničeno Marijo.

Spodleteli poskusi restavratorstva kar kličejo k zaostritvi zakonodaje: v Španiji se znova sramujejo še enega iznakaženega umetniškega dela, prenove se je namreč lotil mojster za – pohištvo.In za to zaračunal kar 1200 evrov, so zgroženi varuhi umetniške dediščine ter profesionalni restavratorji, ogorčeni, da lahko po zdaj veljavnih pravilih slike in druge mojstrovine pravzaprav obnavlja kdor koli. Zato je zdaj uničeno tudi Marijino brezmadežno spočetje baročnega umetnikaMojster je poskušal sliki povrniti svežino, a jo je tako iznakazil, da sploh ni več podobna originalu. Njen lastnik, premožni zasebni zbiratelj, je zgrožen in razmišlja o tožbi, a kakor koli že, od mojstrovine, ki bi lahko na dražbi dosegla milijone, se lahko poslovi.Vsi se še predobro spominjajo obnove kipa sv. Jurija z zmajem iz mesteca Estella na severu države: kot restavrator se je želel izkazati učitelj umetnosti, ki pa je mojstrovino iz 16. stoletja preobrazil v junaka iz risanke. Podobno se je zgodilo pred osmimi leti v severovzhodni Borji, prav tako v Španiji, kjer se je čiščenja in prenove freske lotila kar predana vernica in redna obiskovalka cerkve. Jezusu Kristusu se je tako zelo posvetila, da ga je nazadnje spremenila v opico: nekateri so se držali za glavo, drugi posmehovali, a da ni vse tako črno, prej neznano mestece je dobilo svoje mesto tudi na turističnem zemljevidu, cerkev pa je danes pomembna atrakcija.Strokovnjaki se držijo za glavo in pozivajo vključitev političnega vrha v regulacijo tega področja: po zdajšnji zakonodaji se namreč lahko v restavratorstvo poda prav vsakdo, brez zahtevanega znanja ali izkušenj, in tako ogroža dragoceno dediščino. Če se lahko vsak mazač loti prenove vrhunske umetnine, smo očitno le še korak od tega, da vsak samooklicani kirurg zagrabi za skalpel in vkoraka v operacijsko dvorano.