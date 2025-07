Mati Ferida še vedno čaka sinove, ki jih je izgubila v Srebrenici (VIDEO)

Odkar se je leta 2002 vrnila v svojo vas, Ferida vsak dan pričakuje svoje otroke, katerih objem čuti že celih 30 let – vse odkar jih je pospremila na pot proti rešitvi skozi gozd.

»Najraje samo sedim tukaj in gledam skozi okno. Sploh odkar sem hišo obnovila, saj ves čas mislim, da bodo zdaj prišli od spodaj od hiše in šli gor sem. Ves čas gledam, veš, tam, kjer je bila spodnja hiša, ampak nikoli nič. Človek upa, upa ... dokler me niso poklicali, da naj grem v Tuzlo podpisat. Najprej so našli Dževada, potem še Vahida. Kasneje so našli tudi moje brate,« pripoveduje mati Ferida.

Ko se skuša spomniti slovesa z družino, pravi, da ji je julij posebej težek, saj se ji vračajo spomini na njihove objeme in zadnje besede, ki so ji jih rekli.

»Je rekel, ‘mama, prinesi nam vsaj kakšno spodnje perilo in oblačila, da bomo tam imeli za preobleči’, Vahid, pokojni. Rekla sem, ‘prinesla sem eno preobleko za vsakega, vsem štirim sem eno prinesla’. In tako so oni šli gor ob reki, mi pa dol ob reki,« se spominja pogovora s sinom Vahidom, ne sluteč, da ga vidi zadnjič.

Dan za dnem – nikogar ni bilo

Preobleke je spakirala v torbo skupaj z nekaj osnovnimi stvarmi in se z nevestami ter drugimi ženskami iz družine odpravila proti Potočarjem. Verjela je, da so njen mož in sinovi varnejši v gozdu kot v Potočarjih, kamor je sama odšla.

»Ko smo se ločili v Kutlićih, so šli vsi štirje v gozd. Trije skupaj z očetom. Tudi moji bratje, svak in nečaki. Mi pa v Potočare. In tako – prišli bodo iz gozda, bodo prišli … in dan za dnem – nikogar ni bilo,« pravi.

Ko je prispela v Potočare, je izvedela, da je tam tudi njen oče Smajić Suljo, ki je bil ranjen. Kmalu so ju ločili. Njegovih posmrtnih ostankov, kot tudi moževih, Džemalovih, do danes ni našla. Pravi, da vsak dan izgublja upanje, saj se zaveda, da se stara in da skoraj ni več možnosti, da bi odkrili grobnice.

Po treh dneh bivanja v Potočarjih so se z avtobusi in tovornjaki odpravili proti Tuzli.

»Tretje jutro sem šla z avtobusom. Ko smo bili v Orlićih, v Sandićih, nam je šofer rekel: ‘Izhod iz avtobusa, moram peljati naprej.’ Ko smo izstopili in pogledali okoli – več kot tisoč naših duš, nagnanih na tisto njivo. Tam sta bila tudi moj Vahid in moj brat Ferid, tako so rekli. V Kravici so ga ustrelili, tega mlajšega,« pripoveduje Ferida.

V Potočarjih je pokopala dva sinova – Vahida in Dževada – ter tri brate – Ferida, Rešida in Izu. Nobeno telo ni bilo popolno, kar jo najbolj boli, saj je pokopala le nekaj kosti vsakega od njih.

Ko se je pred 23 leti vrnila domov, sta jo pričakali ena požgana in ena minirana hiša. Obnova je trajala leta, a ni odnehala, saj pravi, da nikjer drugje ne bi mogla živeti, medtem ko kaže na urejen vrt in cvetlični nasad okoli hiše.

Smrtonosni pohod čez gozd

»Prišli so težki dnevi, ravno včeraj sem se spomnila tistega dne, ko smo skupaj delali, vsi skupaj bili, in zdaj vse gledam dol, kot da prihajajo ... živi so, prišli bodo ... ampak jih ni,« skozi solze pripoveduje Ferida za Detektor, in dodaja, da najraje sedi na klopci pod obnovljeno hišo, ki gleda proti stari hiši, kjer je včasih živela s svojo družino.

Široke travnike okoli obnovljene hišice krasi cvetje, ki ga sama neguje. Dve hiši nedaleč stran sta prazni in razpadajoči – pravi, da tja že leta ni nihče stopil. Svojo osamljenost mati Ferida deli s tišino vasi, kjer so nekoč odmevali smeh in koraki njenih sinov.

»Lažje mi je tukaj. Vidim jih, tako se mi zdi. Vem za vse njihove sledi in poti. Še posebej, ko grem dol k tisti hiši. Tam sem si naredila klopco, grem tja, sedim in jokam, ker smo tam živeli, tukaj pa še nismo bili vseljeni,« se spominja.

Opiše, kako je prinesla nazaj preobleke, ki jih je pripravila za sinove, ko naj bi šli čez gozd. Pove, da je sin Vahid, medtem ko je pasel ovce, šival čevlje in izdeloval metle – ponosno je govorila, da je imel ročne spretnosti. »Imam njihove obleke, sem jih prinesla nazaj. Tisto, kar sem jim nesla za obleči – sem prinesla nazaj. Hej, mama jih ljubi, ljubi jih. Ko sem dol čistila hišo, sem našla njegove čevlje – že obrabljeni, jih je sam šival,« pripoveduje mati.

Smrtonosni pohod čez gozd je preživel le najmlajši sin, ki je tri mesece po padcu Srebrenice v slabem fizičnem in psihičnem stanju prispel na svobodno ozemlje, poroča Jutranji list.