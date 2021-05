Marsov helikopter snema tudi v barvah

Prvič se je dvignil 19. aprila.

129 metrov je prepotoval med zadnjim poletom.

Helikopter je za zdaj v dobrem stanju, vsi sistemi so se izkazali za odporne in celo bolj trpežne, kot je bilo pričakovati.

Potem ko je pred nekaj dnevi izvedel še zadnji uspešen enosmerni poskusni polet z vzletišča, imenovanega po pionirjih letalstva bratih, se tokrat helikopter Ingenuity ni vrnil na vzletišče.Pri zadnjem poletu se je najprej dvignil na višino pet metrov, nato pa se je povzpel na rekordno višino deset metrov ter od tam posnel tako barvne kot črno-bele fotografije kraja vzleta. Med zadnjo misijo, ta je bila že peta, je prepotoval 129 metrov, v zraku je bil 108 sekund. To je velik dosežek za različne strokovnjake in izvedence, ki so delali pri programu, pa tudi za Naso, ki je podpirala ta sicer majhni, a izjemno zahtevni vesoljski program. Večletni razvoj in izdelava komaj 1,8 kilograma težkega plovilca sta stala okrog 80 milijonov dolarjev (dobrih 65 milijonov evrov), a naložba se je izkazala za zelo uspešno.Za uspeh pa je seveda ključnega pomena sodelovanje helikopterja z glavno gibljivo Marsovo sondo Perseverance, sateliti posrednikov, nameščenih v orbiti okrog planeta, ter antenskim sistemom za globoko vesoljsko komuniciranje (DSN), ki je na več lokacijah na Zemlji.Za zdaj je v dobrem stanju, vsi sistemi, ki so izpostavljeni zahtevnemu okolju na Marsovi površini, so se izkazali za odporne in celo bolj trpežne, kot je bilo pričakovati. Strokovnjaki so se zato odločili za naslednji korak, ko plovilo ne bo več le tehnološki demonstrator, ampak uporaben robotski izvidnik.Program so tako podaljšali še za 30 dni. Usmerili ga bodo na nova območja, ki jih bo snemal z višine. Če bo znova uspešen, mu bodo naložili dodatne naloge, ki bi jih predvidoma opravljal na od dva do tri tedne do konca avgusta. Takrat se bosta zaradi načina kroženja okrog Sonca spremenili legi Marsa in Zemlje, s tem pa komunikacijske povezave.