Marku nudijo več tisoč evrov za stoenko (FOTO)

Marko Mijalković iz Srbije je ponosni lastnik svojega avtomobila Zastava 101 oziroma stoneke, ki je bil eden izmed najprepoznavnejših osebnih avtomobilov, ki so jih v srbskem Kragujevcu izdelovali v tovarni Crvena Zastava v času Jugoslavije. Avto je letnik 1977 in je star 46 let, a dela brezhibno. Marko ga vozi štiri leta, njegov starodobnik pa se redno udeležuje sejmom in razstav. Dvakrat je osvojil prvo mesto. Enkrat v Sloveniji, drugič v BiH. Pogosto se s svojim jeklenim konjičkom pojavi v reklamah, filmih in glasbenih spotih, pišejo srbski mediji.

»Tudi moj dedek je leta 1977 vozil rdečo stoenko in sem vedno imel željo, da bi ga kupil. Avto je star 'le' 46 let in še danes brez težav opravi tehnični pregled,« ponosno pove Marko.

FOTO: Zaslonski posnetek

Ves čas ga vozi

»Vozim ga tudi kot dnevni avto in pri meni ni tega, da bi moral biti avto v garaži. Tudi če dežuje, ga uporabim, vožnja z njim je pa čisto drugačna kot z drugimi novejšimi avtomobili,« pravi.

Lastniku so za avtomobil ponujali več tisoč evrov, a kot kaže, ni vse na prodaj. Občudujejo ga avtomehaniki in mimoidoči. »Če stojim na semaforju, ljudje avto fotografirajo, sprašujejo me o njem, nekaj tujcev ga je želelo tudi kupiti. Ljudem privabi nasmeh na obraz in to me zelo radosti«.

»Avto je ljubek, enostaven za vzdrževanje, varčen in nasploh zanimiv za vožnjo,« pravi Marko.

Zastave 101 po pisanju srbskih medijev ne izdelujejo več 15 let. Z njimi so se ljudje včasih vozili na morje in v hribe, saj je veljal za »zvesti« avto, zdaj pa jih je le še malo na ulicah.