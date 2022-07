Mario Draghi nepreklicno odstopil

Italijanski premier Mario Draghi je včeraj predsedniku države Sergiu Mattarellu ponudil odstop, ki ga je ta sprejel, so sporočili s Kvirinala. Vlada bo tako opravljala le tekoče posle, Italiji pa se najverjetneje obetajo predčasne volitve.

Premier Draghi je nepreklicno odstopil, potem ko v sredo v senatu na glasovanju o zaupnici ni prejel široke podpore in je razpadla koalicija narodne enotnosti. Kot so sporočili iz predsedniške palače, je Draghi Mattarelli ponudil »svoj odstop in odstop svoje vlade«. S Kvirinala so še sporočili, da se bo Mattarella popoldne v skladu z ustavo sešel s predsednikoma poslanske zbornice in senata Robertom Ficom in Elisabetto Casellati.

Reševanje krize

Predsednik bo odigral ključno vlogo pri reševanju politične krize v državi. Po pričakovanjih bo razpustil parlament in za jesen sklical predčasne volitve, omenja se konec septembra ali začetek oktobra. Lahko bi sicer Draghija tudi pozval, naj oblikuje novo vladno koalicijo, ali pa to nalogo poveril komu drugemu, a po mnenju analitikov to ni zelo verjetno. Redne volitve bi bile sicer že spomladi.

V parlamentu je sicer dobil zaupnico, ne pa tudi široke podpore.

Draghi, ki je vlado vodil od februarja 2021, je v sredo v senatu sicer dobil zaupnico, ne pa tudi široke podpore. To je postavil kot pogoj za obstanek na položaju premierja, potem ko Mattarella že prejšnji teden ni sprejel njegovega odstopa. Tri koalicijske stranke – Liga, Naprej Italija in Gibanje pet zvezd – niso glasovale, s čimer je razpadla koalicija narodne enotnosti. Vodji Lige in stranke Naprej Italija Matto Salvini in Silvio Berlusconi sta bila pripravljena ostati v vladi, a sta od Draghija zahtevala, da se odreče Gibanju petih zvezd; takšnega pogojevanja premier in nekdanji šef ECB ni sprejel.