Marija (56) živi v garaži šest let: Plačujem položnice, zdravstveno ...

»Molčim in trpim«



Ima sladkorno bolezen

56-letna Hrvaticaje za HRT dejala, da od leta 2015 živi v garaži. Pravi, da ima službo, a je njena plača 480 evrov (3600 kun), kar pa ni dovolj za najem stanovanja. »Bila sem brez dela in na socialni pomoči. Ko plačaš položnice, ti ne ostane ničesar za hrano. Brez dela sem bila štiri, pet let. Nekaj sem delala na črno, čistila sem stopnišča, stanovanja, prodajala časopis ... Trenutno dela kot čistilka. Zdaj pa je pri neki ženski najemnica v garaži.»Morala sem to sprejeti, ker nisem imela redne plače. Če bi morala plačati več, mi ne bi ostalo ničesar. Zdaj plačujem za pogrebno 150 kun (20 evrov), dopolnilno 80 kun (10 evrov) in vozovnice 360 kun (48 evrov). Ko plačaš še najemnino, ti od plače ostane nekaj malega in se znajdeš, kot veš in znaš.«V garažnem kompleksu, v katerem živi, delujejo tudi številne glasbene skupine, a Marije ne motijo. Glasbeniki so prijazni in ji včasih kaj prinesejo. Soproga enega od njih ji je za božič in veliko noč denimo pecivo. Marija spi na improvizirani postelji že vsa ta leta. Prostor je urejen, vodo pa si prekuhava.Nekoč je Marija padla v nezavest zaradi povišanega sladkorja. »Imam inzulin, jemljem zdravila, ampak rana na nogi se mi ne zaceli.« Ko jo 'malo stisne', gre k zdravnici, »vseeno pa sem hvaležna, da imam roke, noge in da sem sposobna delati«. Marijina družina ne ve, da živi v garaži. Ima sestre in brate, s katerimi je v stiku, a od njih, kot pravi, ne more pričakovati pomoči.Celotni pogovor z njo si lahko ogledate v videu zgoraj.