Maradona je angel

Med pastirji je tudi Biden.

Pandemija gor ali dol, december je tu, pa čeprav mnogo manj vesel kot prejšnja leta, še vedno prazničen, so prepričani sloviti izdelovalci jaslic iz italijanskega Neaplja, ki so letos v rojstvo Jezusa Kristusa vključili tudi legendarnega nogometašaOd minulega tedna pokojnega nogometnega virtuoza so namreč upodobili kot angela, ne nazadnje je Maradona v Neaplju pustil dragocen in neizbrisen pečat, kot pravijo izdelovalci jasli, bo Argentinec za vedno ostal v njihovih srcih in ljubem spominu. In če zdajšnjega časa ne bi narekoval novi koronavirus, bi šel angel Maradona nedvomno za med.Neapelj namreč v predprazničnem času običajno poka po šivih in prav jaslice pa tudi posamične figurice so kot vroče žemljice: mojstri in umetniki namreč nikoli ne pozabijo na aktualno politično in družbeno dogajanje, zato se ob Jezusu Kristusu ter preostali stalni zasedbi vsako leto najdejo tudi znani obrazi. Letos je tako med pastirji v ospredju novoizvoljeni ameriški predsednikje le za vzorec, saj so obrtniki sklepali, da so redki tisti, ki bi želeli osovraženega odhajajočega politika postaviti v hlevček pod svoje božično drevesce, a vendarle, ponudba je kot vedno pisana in za vse okuse, zdaj pa v njej kraljuje predvsem nogometni bog Maradona.A vse žal kaže, da zaloge keramičnih figuric letos ne bodo pošle, kot predvidevajo, jih bodo v najboljšem primeru prodali le peščico, pa še to, če se jih bo vlada usmilila in sploh dovolila odprtje trgovinic vsaj decembra. Možnosti, da bi jih preplavili tuji turisti, letos pač več ni.