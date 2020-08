Kot se je v zadnjih dneh napovedalo, je na Hrvaško danes prispela močna sprememba vremena. Dele Hrvaške so že prizadeli močno deževje in pljuski z močnimi sunki vetra. Nevihta je najprej prizadela del severnega Jadrana, nato Gorski kotar in Liko, od koder se je razširila v notranjost in vzhod države.V Starigradu je bila toča, v Istri in delih Dalmacije so zabeležili močne nalive. Popoldne je nevihtno neurje prizadelo območje mesta Dubrovnik in okolice. Območje Zadra, zlasti otok Vir, je v torek okoli 15. ure zajelo neurje. Po nevihtnem vetru, ki je nosil zračne vzmetnice in brisače neprevidnih turistov, se je začela močna naliv, ki ji je sledil močan severovzahodni veter in grmenje. Nevihta je trajala približno pol ure. HRT poroča, da so v bližini Cresa posneli vodno trombo.