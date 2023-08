Mar to prihaja k nam?! Dramatični posnetki iz Istre, v Rovinju posneli ogromno 'pijavico'

Na Hrvaškem so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. Oranžno opozorilo velja za vse regije z izjemo jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari strel in točo, na morju pa se lahko pojavijo vodne trombe.

Napovedana vremenska sprememba je sicer že doletela Istro, poroča N1 in dodaja, da se na zahodni obali Istre dogaja neurje. Tudi temperature so padle. Po poročanju spletne strani pljusak.com je bilo zjutraj ob 8.25 v Umagu skoraj 28 stopinj, ob 9.05 pa so izmerili le 21,5 stopinje Celzija. IstraMet na svoji facebook strani poroča o močni oblačnosti, nevihtah in dežju. Sporočili so tudi, da so v bližini Rovinja zabeležili velik zračni vrtinec, ki mu domačini pravijo pijavica.

Neverin.hr poroča, da so nad Istro v dveh urah zabeležili 25.000 udarov strel.

Kako kaže vreme za danes?

Iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite so opozorili, da so danes mogoče močnejše nevihte, ki bi lahko povzročile veliko škodo. Možni so lokalni nalivi, zelo močan veter in toča, izključili pa niso niti pojava tromb na morju.

Hladna vremenska fronta je danes že zajela severni del Jadrana. Po napovedih vremenoslovcev se bo širila proti Dalmaciji, nato pa se bo pozno popoldne premaknila proti notranjosti države in ob koncu dneva dosegla še Slavonijo.

Obeti?

V torek bo spremenljivo oblačno z lokalnimi plohami, ki bodo pogostejše na jadranski obali, v Dalmaciji in visokogorju.