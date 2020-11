Manipulacija? Uvajajo izolacijske kampe, oglasil se je tudi Janša

V angleščini se imenuje Managed Isolation and Quarantine, v slovenščino pa bi to prevedli kot vodeni izolacija in karantena, namenili pa so ji tudi svojo spletno stran . Namenjena je predvsem povratnikom iz tujine, za katere se v prihodnjih tednih in mesecih zaradi praznikov pričakuje, da jih bo vse več.Od 1. septembra so zanjo porabili skoraj 60 milijonov dolarjev (za oktober še niso prejeli vseh računov hotelirjev, saj jih pošiljajo za različna obdobja), posameznika pa stane 3100 dolarjev (a tega stroška ne naprtijo vsem). Do danes so tako izolirali preko 50.000 oseb.Kdaj oseba sme iz izolacije? Ko je v njej prestala 14 dni, nima vročine višje od 38 stopinj Celzija, potreben pa je tudi negativen test na novi koronavirus. Če test oseba zavrne, se karantena podaljša za 14 dni. Med bivanjem testirajo praviloma dvakrat: 3. in 12. dan bivanja.