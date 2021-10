Manekenko Tino snemal med spolnim odnosom, zdaj gre v zapor

Nekdanji hrvaški nogometaš Domagoj R. (28), ki je leta 2015 z mobilnim telefonom snemal manekenko in nekdanjo loto voditeljico Tino Katanić med spolnim odnosom z dvema prijateljema, kar je posredoval tretji osebi, je pravnomočno obsojen na eno leto in 11 mesecev zapora.

Domagoj R. se je dolgo časa skrival pred roko pravice in se skušal izogniti prihodu na hrvaško sodišče, zato so leta 2016 in 2017 za njim razpisali sodno tiralico, nato pa leta 2018 še evropski nalog za prijetje, zaradi česar so ga lani izročili Hrvaški iz Nemčije.

Sodišče je v sklepu obravnave Domagoja R. spoznalo za krivega nedovoljenega snemanje manekenke, ponarejanja dokumentov, prevare, ker je od prijatelja vzel potni list in na njegovo ime sklepal predplačniške pogodbe z operaterji, mobilne telefone pa prodajal, da bi, kot je dejal, pokril dolgove.

Kot je v sodnem postopku povedala oškodovana Tina, se je usodnega dne želela srečati z Domagojem, nakar je z njim in še dvema prijateljema končala na druženju v stanovanju. Jutro pozneje ni bilo nič jasno in je imela velik vprašaj nad sabo, saj se je Domagoj začel obnašati nenavadno. Z njim je zato kmalu prekinilo odnose.

Ko je posnetek prišel v javnost, je pomislila, da so jo tistega večera zvabili v stanovanje, da bi jo verjetno omamili in snemali. Slišala naj bi tudi, da se je mladenič takrat s posnetkom hvalil in da ga je ponujal za 10.000 evrov.

Eden od prijateljev Domagoja R., ki je s Tino na spornem posnetku, pravi, da ni vedel, da se njihovo druženje snema, medtem ko je drugi trdil, da je za snemanje vedel, a da temu, kar je bilo posneto, ne more reči spolni odnos.