Mama s posnetkom, ki odmeva: »Največja zmota, ki jo imajo ljudje o vzgoji ...« (VIDEO)

Ima dva gluha otroka, zdaj razkrila, kako je pri njih doma.
Fotografija: Felicia Aquilo. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
Felicia Aquilo. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok

Felicia Aquilo iz ZDA je mati dveh gluhih otrok, ki redno objavlja posnetke na družbenih omrežjih, da bi izobraževala in občasno nasmejala gledalce.

V nedavni objavi je posnela svoja sinova, ki sta kričala, da bi preverila, ali se lahko slišita brez slušnih aparatov. Odgovor je, da se ne moreta, vendar otroci to radi vedno znova preizkušajo. 

»Največja zmota, ki jo imajo ljudje o vzgoji dveh gluhih otrok, je, da je v moji hiši vedno tiho. Nikoli nista tiho. Nikoli,« je mama povedala v posnetku, ki je postal uspešnica na družbenih omrežjih.

