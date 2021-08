Medicinska sestra delila video triletne hčerke iz bolnišnice: tako kruto je videti (VIDEO)

Medicinska sestra iz Oklahome je delila videoposnetek, na katerem njena triletna hčizaradi covida-19 težko diha. Posnetek je objavila na družbenih omrežjih, da bi opozorila na možne zaplete pri bolezni tudi pri najmlajših bolnikih.Mamaje povedala, da želi, da ljudje vidijo, kako krut je lahko covid-19 za otroke. Njena hči je bila do pred dveh tednov zdrava, a je nato zbolela še isti dan kot njena mama, ki je v bolnišnici delala s covidnimi bolniki.Cannon je dejala, da je jezna in se čuti tudi krivo, saj je bolezen prinesla domov iz službe. »Ko vidiš triletnico, ki se trudi dihati, ti mora nekaj v srcu reči: 'Kaj lahko storim, da ji pomagam? Jezna sem, ker sem naredila vse, kar je bilo prav. Jezna sem, da prihajam v službo in se izčrpavam za zdravljenje necepljenih bolnikov. In to samo zato, da virus prinesem domov svojim otrokom. Si lahko predstavljate mojo frustracijo? Mojo krivdo? Moj strah?« Njena hči je sicer še premlada za cepljenje, saj je stara manj kot dvanajst, kolikor je spodnja meja za cepljenje.Po devetih dneh v bolnišnici je Aurora še vedno priklopljena na napravo, ki dovaja kisik v pljuča, kar je mama opisala kot stopnjo aparata pod ventilatorjem za predihavanje. Okoli pljuč so ji namestili tudi nekakšen telovnik telovnik, ki trese otrokovo telo, da sprosti sluz v pljuči, hkrati pa vnaša kisik. »Upam, da nikomur ne bo treba videti tega strahu iz otrokovih oči, kot ga je pokazala Aurora. To je za nas nekaj najhujšega, kar smo doživeli.«Posnetek, na katerem Aurora deluje povsem prestrašeno, je na spletu povzročil veliko sočutnih odzivov.Mama je, kot pravi, razočarana, ker se ljudje ne cepijo, ne nosijo mask in ne storijo dovolj, da bi preprečili širjenje covida-19. » Želim si, da bi ljudi s cepljenjem zaščitili ne samo sebe, temveč druge. V zadnjih 18 mesecih sem v bolnišnici doživela neprijetne prizore zaradi covida, zdaj pa spremljam še hči in ne morem niti pomisliti, kaj vse se lahko še zgodi«, je dejala.Medtem se v ZDA tveganje za otroke, ki bi zboleli s covidom-19 povečuje. Različica delta že zdaj polni pediatrične oddelke, ki sredi poletja beležijo rekordno številko otrok in je trenutno hospotaliziranih več kot na vrhuncu zimskega vala. Okužbe dihal so poleti praviloma v manjšem številu, a vse kaže, da bo tudi letošnja jesen drugačna.