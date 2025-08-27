Mama ne verjame, da je bila očetova žrtev

»Z mamo ne govoriva. Ne verjame, da sem bila tudi jaz očetova žrtev, da je tudi mene leta omamljal in posiljeval,« je razkrila 46-letna Caroline Darian, hči Gisele Pelicot. »Moja mama ni nobena ikona. Vsaj zame ne,« je dejala. In nejevere, kljub golim fotografijam, ki so jih preiskovalci našli na očetovem računalniku, pravi, ji nikoli ne bo mogla odpustiti. »Mama ima zdaj novo življenje in to spoštujem. Ne morem pa sprejeti dejstva, da mi ni stala ob strani. Mama ostaneš do konca življenja, kljub vsemu, kar se zgodi,« poudarja.

Caroline je materi leta stala ob strani med sojenjem očetu Dominiquu, ki je razkrilo grozljive podrobnosti desetletje trajajočega omamljanja, zlorab in omogočanja, da so Gisele množično posiljevali. Sojenje se je lani zaključilo z obsodbo na 20 let zapora. Dominique Pelicot je na sodišču priznal, da je Gisele med letoma 2011 in 2020 omamljal s tabletami za spanje, nato pa številne tuje moške vabil v hišo in jim omogočal spolne napade nanjo. Ostalih 50 moških, ki so bili obsojeni zaradi spolnega napada na Gisele, in sicer na kazni od treh do 13 let zapora, bo skupno za zapahi preživelo 400 let.

Mama ji ni hotela pomagati

»Mama je v tisti sodni dvorani spustila mojo roko. Zapustila me je.« Kot pravi, mama ni hotela niti slišati o tem, da je bila žrtev tudi ona. Darianova verjame, da je Gisele edina oseba, ki bi očeta lahko prepričala, da prizna tudi spolne napade na hčerko. Kot pravi, pa ni niti poskusila. Med posnetki spolnih napadov na Gisele so policisti na trdem disku računalnika našli tudi fotografije hčerke Caroline, shranjene v datoteki z imenom 'Moja gola hči'. Oče je bil nato obsojen tudi zaradi fotografiranja brez hčerinega dovoljenja. Caroline je o dogodkih napisala knjigo z naslovom In nehala sem te klicati očka