Malim orkam ni bilo pomoči

Na obalo Tasmanije je nasedlo 157 delfinov vrste mala orka, a jih ne bodo mogli rešiti. Oblasti so včeraj začele postopek za evtanazijo 90 živali, preostale pa so poginile kmalu zatem, ko so nasedle.

Male orke je na plaži na severozahodni obali Tasmanije odkril deček med ribolovom. »Morje je pljuskalo, male orke pa so se vrtele in počasi zarivale v pesek,« je povedala Jocelyn Flint, ki jo je sin obvestil, da je na plaži zagledal nasedle živali. Med njimi tudi mladiče.

FOTO: Department of Natural Resources and Environment Tasmania/via AFP

Razloga za nasedanje strokovnjaki še ne poznajo.

Takoj so aktivirali pomorske strokovnjake, tudi veterinarje, a jih na plaži ni pričakal lep prizor, saj je bilo od 157 živali živih le še 90. Le nekaj ur prej je bilo živih 136. Zaradi vse večjega stresa, ki ga doživljajo živali ob soncu in vetru, so začeli postopke za evtanazijo, je pojasnila koordinatorka za reševanje Shelley Graham. »To bo verjetno ukrep za vseh 90 živali.« Vsi poskusi, da bi jih rešili, so se namreč izjalovili. Biolog Kris Carlyon je opozoril, da gre za eno najbolj težavnih lokacij za reševanje v njegovi 16-letni karieri na Tasmaniji.

Na avstralskih plažah so primeri nasedlih delfinov in kitov pogosti, nasedla jata malih ork na Tasmaniji pa je prva po letu 1974, ko je v bližini Stanleyja na severozahodni obali nasedlo več kot 160 kitov. Na območju Tasmanije običajno nasedejo mrke pliskavke. Največji tak dogodek je bil pred petimi leti, ko je nasedlo 470 mrkih pliskavk. V obeh primerih je večina živali poginila.