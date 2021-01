Mali Oliver ganil splet: Trudim se biti priden, ubogam svojo mamo, ki je zelo žalostna ...

je vse bliže cilju, potrebuje namreč dva milijona evrov za zdravljenje spinalne mišične atrofije, težke bolezni, ki mu onemogoča srečno otroštvo. Ljudje po vsem Balkanu sicer pridno zbirajo denar za malega borca, ki je že sporočil, da je blizu cilja. Pred kratkim je dopolnil eno leto in izteka se čas, ko še lahko prejme zdravilo, poroča Telegraf. Na spletu so objavili tudi ganljiv zapis, ki ga je za malčka verjetno zapisala mama.V njem lahko preberemo, da malček upa na decembrski čudež in na to, da ga bodo dobri možje obdarili z zdravjem. Malček, ki se je rodil v srbski Subotici, je zapisal še: »Zelo se trudim, da bi bil priden, da ubogam svojo mamo in da je ne jezim, vendar je še vedno zelo žalostna.«