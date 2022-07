Mala sonda bo pol leta krožila okoli Lune (FOTO)

Vesoljska sonda Capstone je zelo majhno vesoljsko plovilo, namenjeno za v lunarno orbito. Njena naloga je preizkušanje različnih novih tehnologij, pomembnih za prihodnjo lunarno orbitalno postajo, ki bo eden od elementov programa Artemida, s katero želi Nasa na Luno vrniti človeka.

Nazadnje se je človek tam gori sprehajal leta 1972.

Mala sonda, težka vsega 25 kilogramov, je na svojo pot, potem ko so izstrelitev večkrat prestavili, poletela 25. junija s pomočjo rakete Electron s polotoka Mahia na Novi Zelandiji. Do Lune bo potovala kar tri mesece, v njeni orbiti pa naj bi ostala predvidoma pol leta. Našemu naravnemu satelitu se bo najbolj približala na vsega 1500 kilometrov, ko bo od njega najdlje, pa bo razdalja do površja znašala 70.000 kilometrov.

Odskočna deska za Mars Pri programu Artemida, ki je luč sveta zagledal leta 2017, poleg Nase sodelujejo tudi druge vesoljske agencije ter zasebne družbe, njegov cilj pa je prvič od leta 1972 na površje Lune popeljati človeško posadko. Nasin kratkoročni cilj je v sklopu programa na Luno popeljati prvo žensko in prvega temnopoltega človeka, nato si želijo na njej ustvariti razmere, ki bi človeku omogočale dolgotrajnejše bivanje, izkoriščanje Luninih naravnih virov, ter končno ustanovitev baze, iz katere bi posadke lahko potovale na Mars in druge oddaljene dele vesolja.

Pri programu ima seveda glavno besedo Nasa, pri zasnovi in izdelavi sonde pa so sodelovale kar tri družbe. Ena je skrbela za konstrukcijo, druga za programsko opremo in tretja za zaviralni raketni sistem, ki omogoča vstop v Lunino orbito. Vsem trem je Nasa namenila skupno 13,2 milijona evrov. Veliko večino oziroma skoraj deset milijonov je dobila družba Rocket Lab, v strošek pa je všteta tudi raketa Electron, ki je tokrat prvič odpotovala proti kateremu od nebesnih teles, čeprav je v uporabi že več let.

Sonda Capstone je sicer zgolj prva od novih vesoljskih plovil, namenjenih raziskovanju Lune. Konec leta naj bi proti njej poletela še ena, nato bodo v naslednjih letih sledile nove, ki bodo raziskovale različna območja, tudi površje, kjer bodo proučevale tla in jemale različne vzorce, vse v sklopu programa Artemida, ki pa se bo, kot kaže, nekoliko zavlekel, in do dne, ko bo proti Luni poletela človeška posadka, bo treba počakati dlje kot do leta 2025, kot je bilo sprva predvideno.

Raketa Artemis 1 na Floridi čaka izstrelitev proti Lunini orbiti, ki naj bi se zgodila avgusta.