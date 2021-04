Major spet ugriznil

Major se požvižga na protokol.

Nemški ovčar je le nekaj dni po opravljenem dodatnem šolanju v domačem Wilmingtonu v zvezni državi Delaware znova šavsnil. Tokrat naj bi jo skupil uslužbenec ameriškega Urada za narodne parke, ki je na nejevoljnega Majorja naletel na njegovem sprehajališču, na južni trati Bele hiše.Oskrbela ga je zdravstvena služba, ki domuje v predsedniški rezidenci, iz tabora prve damepa so nemudoma pojasnili, da je poškodba blaga in ni zahtevala nadaljnje oskrbe, Majorjeva tokratna tarča pa se je še isti dan lahko vrnila na delovno mesto. Spomnimo, triletni Major in trinajstletni Champ sta predsednikuin prvi dami sledila v Belo hišo z nekaj zamude, da sta se zakonca najprej sama privadila na novo življenje, potem pa pri prelomnici pomagala še kužkoma.In medtem ko je starejši Champ že vajen političnega vrveža, se mlajši Major le s težavo privaja na soje žarometov in kopico ljudi, ki vsak dan obkrožajo njegova gospodarja. Prvi ugriz naj bi bil namreč odziv na novega tajnega agenta, ki se je znašel v Bidnovi neposredni bližini, zakaj je uporabil zobe v drugo, pa še ni znano, pristojni pojasnjujejo le, da mnogo živahnejši Major očitno potrebuje več časa za prilagoditev na nove življenjske okoliščine.Psa, ki sta prva rešenčka iz zavetišča, sta sicer med osebjem izjemno priljubljena, sta ponosna zakonca. Champ, ki ni več rosno mlad, je bistveno bolj umirjen in zahteva veliko pozornosti, Major pa je še izjemno živahen in poskočen, zato potrebuje nenehno spremstvo. Kot je pojasnil predsednik, se nekateri obiskovalci in zaposleni psov preprosto bojijo, zato si vsi prizadevajo, da ne bi nemška ovčarja komu po nepotrebnem nagnala strahu v kosti. A kot kaže, se Major požvižga na ugled.