Major spet na šolanje

Starejši Champ ne dela težav, mlajši Major pa je težje ukrotljiv.

Najprej je ugriznil agenta tajne službe, potem pa jo je skupil uslužbenec ameriškega Urada za narodne parke, ki je na nejevoljnega Majorja naletel na pasjem sprehajališču, na južni trati Bele hiše. In vrag je vzel šalo. Čeprav je za nemškim ovčarjem že kar nekaj urjenja, se šolanje težko ukrotljivega rešenčka iz Delawara nadaljuje. V Washingtonu ga bodo zaupali posebnemu trenerju, ki bo s kužkom opravil zahteven program, po katerem naj bi Major spoznal, da zobje in človeška koža pač ne gredo skupaj.Urjenje naj bi trajalo več tednov, predsednikin prva damaživljenje svojih psov jemljeta zelo resno, poudarjajo tiskovni predstavniki Bele hiše, kjer živi tudi trinajstletni Champ, ki pa v nasprotju z mlajšim štirinožcem ne dela težav. Major se namreč zelo težko prilagaja na življenje v soju žarometov in kopico ljudi, ki jih srečuje vsak dan in ki so njegovemu gospodarju in gospodarici nenehno za petami.Da je šavsnil zaradi napetosti in negotovosti, ni nič nenavadnega, poudarja predsednik ZDA, in čeprav ni Major nikogar resno poškodoval in nihče ni potreboval resne oskrbe, je iz Bele hiše pricurljalo, da se triletnega psa marsikdo boji in da njegov lajež ni nič kaj prijeten. Biden vztraja, da je večina zaposlenih v odličnih odnosih tako s Champom kot tudi z Majorjem.