Majhen, a prostoren: novi Citroën C3

Ni prav pogosto, da evropska avtomobilska industrija pošlje na ceste kak majhen avtomobil. Citroënu je po dolgih pripravah le uspelo. Uvodoma ne moremo reči drugega, kot da je to dobrodošlo. Citroën je novega C3 kuhal dolgo.

Najprej so nam ga jeseni 2023 pokazali od daleč, pa potem pri nas v živo od blizu, nato smo ga spet precej daleč stran lansko poletje prvič vozili, pozno jeseni je z zamudo le prišel v proizvodnjo. Izdelujejo ga v Trnavi na Slovaškem, čeprav v prometnem dovoljenju piše, da je iz Francije.

Odzivni trivaljnik

Najprej je bil zamišljen kot samo električni mali avto, a so ga potem po Stellantisovem proizvodnem pristopu le pripravili na t. i. večenergijski platformi, torej še z bencinskim motorjem. S tem je tudi najprej pripeljal v Slovenijo, ravno obratno, kot je Citroën napovedoval na začetku. Lahko je blago hibridiziran ali pa povsem bencinski, kakršen je bil testni. Torej z 1,2-litrskim turbo trivaljnikom z močjo 74 kW (100 KM) in šeststopenjskim ročnim menjalnikom za prenos na sprednji kolesi.

Citroën C3 turbo 100 S&S BVM max Izpust CO 2 : 127 g/km Zastopnik: C Automobili Import, Ljubljana Cena: 19.500 evrov Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

Takoj po zagonu slišite značilen zvok, motor pa je dobro odziven. Menjalnik ni vzor natančnega pretikanja, recimo, da je kar v redu. Poraba je bila na testu solidna. Računalnik je v povprečju kazal 6,5 litra na 100 kilometrov, je bila pa poraba malce presenetljivo podobna pri vožnji v mestu in na avtocesti. Uradni podatek sicer govori o liter nižji povprečni vrednosti.

Notranjost je domiselna, sedi se spredaj dobro.

Krmili se avto prijetno, precej neposredno. V mestu je s štirimi metri dolžine enostaven za uporabo in parkiranje. Vzmeten je bolj na mehko stran, kar pri znamki Citroën pričakujem in odobravam. Prostora je pri tej dolžini kar precej, tudi zadaj, in v prtljažnik gre kar veliko prtljage. Ni rezervnega kolesa, temveč set za popravilo pnevmatike.

Zanimivo oblikovanje

Francozi še znajo zanimivo oblikovati, C3 mi je všeč, nobenemu ni posebno podoben. Je malce bolj dvignjen od tal, tisti, ki hočejo sedeti višje, jim bo to ugajalo, meni je bolj všeč, da sta sprednja sedeža široka in vseeno dobro oprijemljiva. So pa kljuke vrat na začetku nekam trde.

Kabina je zasnovana domiselno, seveda je plastike veliko, a jo le prekinja še kak drug material. Na nizek zaslon z merilniki in še nekaterimi podatki gledate čez volanski obroč, kar mi glede na razmeroma kratke noge in ob sedenju bolj naprej ustreza. Prav nič me ne moti klasična ročna zavora. Digitalizacija v tem avtu na srečo ni zmagala. Imate sicer sredinski zaslon in nekaj upravljanja na dotik, nižje pa še več tipk, med drugim za klimatsko napravo.

Pri boljši opremi lahko povežete pametni telefon in ga zrcalite na zaslon, tudi polni se brezstično na pripravnem prostoru. Levo od volanskega obroča je tudi gumb za izklop asistenčnih sistemov, kar pride zelo prav, kajti na avtocesti je prikaz dovoljene hitrosti večkrat »posnel« tisto na izvozu, na katerega sicer nisem zapeljal, in začel piskati.