Madžarska razburila s publikacijo s spornimi zemljevidi, oglasili so se z našega ministrstva

Stalni predstavnik Madžarske pri zvezi Nato je kolegom ob koncu leta delil publikacijo, v kateri so zemljevidi velike Madžarske. Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je potezo označil za nesprejemljivo. Na slovenskem zunanjem ministrstvu (MZEZ) pa so za STA poudarili, da na prvo mesto postavljajo mednarodno priznane meje držav.

Predstavlja enega od zvezkov iz serije

Kot so pojasnili, publikacija predstavlja enega od zvezkov iz serije Nacionalni atlas Madžarske. Gre za zvezek iz leta 2021, ki vsebuje zgodovinsko, kartografsko in drugo gradivo, ki se nanaša na širše zemljepisno območje t.i. karpatskega bazena, ki presega meje današnje Madžarske.

Na ministrstvu so ob tem poudarili, da se zavedajo, da je zgodovina tega območja kompleksna in prepletena ter presega zgolj usodo ene države ali naroda. »Iz omenjenega razloga redno izpostavljamo potrebo po preudarnosti glede poimenovanja ali zamejevanja nekega teritorija v zgodovinskem kontekstu in na prvo mesto postavljamo mednarodno pravno priznane meje suverenih držav na tem in drugih območjih v Evropi in po svetu," so zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

Dodali so, da si bo Slovenija z Madžarsko in drugimi državami v regiji še naprej prizadevala za izgradnjo trdnih odnosov, ki temeljijo na vzajemnosti. Ob tem na MZEZ izhajajo iz prepričanja, da članstvo v EU in Natu ter razvejana mreža evropskih čezmejnih mehanizmov zagotavljajo odlično izhodišče za krepitev sodelovanja v dobrobit narodnih manjšin na čezmejnih območjih.

Hrvaški zunanji minister je na družbenem omrežju X potezo Madžarske označil za nesprejemljivo in dodal, da se o tem pogovarja s kolegi iz Romunije, Slovaške in Slovenije. »Sedanje geopolitično zahtevno obdobje, ki je polno varnostnih groženj, zahteva več dialoga in enotnosti evropskih in čezatlantskih zaveznic,« je še zapisal.

Simbolizem velike Madžarske

Budimpešta sicer v zadnjih letih na uradnih dogodkih pogosto uporablja simbolizem velike Madžarske, predvsem v obliki zemljevida, ki obsega dele ozemlja današnje Slovenije, pa tudi Hrvaške, Srbije, Ukrajine, Avstrije, Romunije in Slovaške.

Konec leta 2019 je razburila fotografija spornega zemljevida na steni ene od pisarn, ki jo je madžarski premier Viktor Orban objavil na svojem Facebooku. Pred štirimi leti je Orban na slovesnosti ob 100. obletnici podpisa trianonske pogodbe, s katero je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja, odkril spomenik s tem zemljevidom.

Konec leta 2022 je Orban na nogometno tekmo med Madžarsko in Grčijo prišel z navijaškim šalom s podobo Velike Madžarske. Sporni zemljevid so junija lani prikazali tudi med govorom madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta na sejmu v Budimpešti.