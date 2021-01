Madžarska odobrila kitajsko cepivo, naročili bodo milijon doz

Bruselj objavil pogodbo z AstraZeneco Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je pristalo na objavo pogodbe o nakupu cepiv, ki jo je sklenilo z EU, so sporočili v Evropski komisiji, kjer so pogodbo tudi že objavili. Nekateri deli pogodbe, ki vključujejo zaupne informacije, so počrnjeni.



EU in AstraZeneca sta pogodbo podpisali avgusta lani.



V komisiji so ob objavi pogodbe z AstraZeneco izrazili upanje, da bodo lahko v prihodnje objavili vse pogodbe, ki so jih sklenili s proizvajalci cepiv.



Doslej je na objavo nekaterih delov pogodbe pristala družba CureVac.

Madžarska je postala prva članica EU, ki je odobrilo kitajsko cepivo proti covidu 19. Madžarski premierje napovedal, da kmalu pričakuje podpis o dobavi cepiva s kitajskim proizvajalcem Sinopharm, potem ko je EU naletela na težave pri dobavi cepiv. »Ne želimo pojasnil, želimo cepivo,« je Orban sporočil EU, pred tem pa je že podpisal pogodbo o nakupu milijona odmerkov ruskega cepiva sputnik V.Prva evropska država, ki je začela cepiti s kitajskim cepivom, je ta mesec sicer postala Srbija, podpis pogodbe s Kitajci pa je Orban napovedal takoj potem, ko bo pristojna madžarska agencija odobrila cepivo, kar se je sedaj tudi zgodilo. Orban je napovedal, da bi lahko, če dobijo kitajsko cepivo, do marca cepili 1,7 milijona ljudi, doslej so jih 162.000. Zatrdil je, da se bo, ko bo prišel na vrsto, s kitajskim cepivom cepil tudi sam.