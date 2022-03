Madeleine Albright pred smrtjo predvidela, kaj bo naredil Putin: Tako hladen je, kot plazilec

Madeleine Albright je le nekaj tednov pred svojo smrtjo napovedala, da bo ruski predsednik Vladimir Putin naredil veliko napako s takrat načrtovano vojaško invazijo na Ukrajino, piše HuffPost. »Če bo napadel, bo to zgodovinska napaka,« je v svoji zadnji kolumni za The New York Times, objavljeni 23. februarja, opozorila Albrightova, prva ženska na položaju državne sekretarke ZDA. »Namesto da bi utirala rusko pot do veličine, bi invazija na Ukrajino Putinu prinesla sramoto, njegovo državo bi bila diplomatsko izolirana, gospodarsko pohabljena in strateško ranljiva pred močnejšim, enotnejšim zahodnim zavezništvom,« je zapisala. Ruske sile so naslednji dan napadle Ukrajino.

Albrightova je leta 2000 opisala tudi svoje srečanje s Putinom. Opisala ga je kot »majhnega in bledega« in »tako hladnega, da je skoraj kot plazilec«. »Trdil je, da razume, zakaj je moral Berlinski zid pasti, vendar ni pričakoval, da bo propadla celotna Sovjetska zveza. Putinu je nerodno zaradi tega, kar se je zgodilo njegovi državi, in odločen je, da bo povrnil njeno veličino,« je takrat zapisala Albrightova.