Maddie bi bila stara 22 let

Te dni mineva 18 let, odkar je med počitnicami v letovišču Praia da Luz na Portugalskem iz apartmaja skrivnostno izginila triletna Maddie McCann. Deklica bi pojutrišnjem, 12. maja, dopolnila 22 let, njena družina pa je ob dveh tako žalostnih obletnicah na uradni spletni strani Find Madeleine McCann objavila, da ostajajo neomajni in da ne bodo odnehali.

»Ne glede na to, kako blizu ali daleč je, je še naprej z nami vsak dan, še posebno na svoj posebni dan. Leta bežijo še hitreje in ostajamo odločeni, da bomo obrnili vsak kamen. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se bo to zgodilo,« je zapisala družina pogrešane deklice in se še enkrat zahvalila zvestim podpornikom, ki jim stojijo ob strani.

Vse do zdaj zoper Christiana Brücknerja ni bilo tehtnih dokazov.

A morda bo skrivnostno izginotje kmalu vendarle pojasnjeno. Nemška policija naj bi namreč pri glavnem osumljencu za izginotje Christianu Brücknerju v začetku tega tedna odkrila srhljive dokaze o vpletenosti v dekličino ugrabitev in umor. Po poročanju britanskega tabloida The Sun so v zapuščeni tovarni, ki jo je Brückner kupil leto dni po Maddiejenem izginotju, našli škatlo s trdim diskom s podatki o umoru, s fotografijami drugih deklic, z Brücknerjevimi pismi, v katerih opisuje zlorabe, ter s sporočili, ki si jih je prek Skypa izmenjeval z drugimi pedofili. V škatli so bile tudi igrače in otroška oblačila za zdaj še neznanih otrok.

Portugalska policija je več kot 15 let neuspešno iskala krivca za dekličino izginotje. Šele leta 2022 so naleteli na Brücknerja, do tedaj že večkrat obsojenega pedofila, ki je bil tudi v času Maddiejinega izginotja na območju Praie del Luz. A vse do sedaj zoper njega ni bilo dokaza, novi dokazi iz škatle pa naj bi bili veliko bolj oprijemljivi.