Macronov dramatičen govor na predvečer izrednega vrha: »Če ZDA ne bodo na naši strani ...« (VIDEO)

O prihodnosti Evrope se ne sme odločati v Washingtonu ali Moskvi, je v večernem nagovoru dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Rusijo je opisal kot grožnjo za Francijo in Evropo, omenil je tudi možnost razširitve francoske jedrske zaščite in napotitve evropskih vojakov v Ukrajino, da bi zagotovili spoštovanje morebitnega mirovnega dogovora.

»Če lahko ena država napade ozemlje druge, nihče ne more biti prepričan, kaj se bo zgodilo potem - tega nas je naučila zgodovina,« je dejal Macron, ki je svoj izredni nagovor v negotovih časih javnosti napovedal na družbenih omrežjih.

Dejal je, da so ZDA spremenile svoje stališče do ukrajinske vojne, hkrati pa želijo Evropi uvesti trgovinske carine. »Varnost je postala bolj negotova, zdaj smo v novem obdobju. Grožnja Rusije je prisotna in vpliva na vse nas. Kdo lahko verjame, da se bodo ustavili pri Ukrajini?«, je poudaril Macron in dejal, da mir ne more priti z odhodom iz Ukrajine.

Povedal je tudi, da načrtuje srečanje evropskih vojaških poveljnikov prihodnji teden v Parizu in komentiral uvedbo carin za Kanado in Kitajsko ter dodal, da bi se morala tudi Evropa pripraviti na možnost podobnega scenarija. »Če se to zgodi, bo gotovo prišlo do reakcije z naše strani in naredil bom vse, da prepričam Trumpa, da je bila to slaba odločitev,« navaja BBC.

»Želim verjeti, da bodo ZDA stale na naši strani, vendar moramo biti pripravljeni, da temu ne bo tako,« je dejal in poudaril, da ima Francija najučinkovitejšo vojsko v Evropi in jedrsko orožje.