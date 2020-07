Mačka zbolela za koronavirusom

Mačka je postala prva žival v Združenem kraljestvu, ki je bila na testiranju za koronavirus pozitivna. Podrobnosti sicer niso znane, ve pa se, da živi s svojimi lastniki v Angliji, test pa so opravili v laboratoriju v Weybridgeu (Surrey) prejšnji teden. Žival, so pokazali testi, se je bolezni nalezla od lastnikov, ki so bili na testu za covid-19 prav tako pozitivni, tako hišna ljubljenka kot njeni lastniki pa so povsem okrevali in se počutijo dobro, so sporočili iz urada premiera. Poudarili so še, da ni dokazov, da je mačka s koronavirusom okužila lastnike, prav tako ne, da bi bil tega sposoben kateri koli drug hišni ljubljenček.



Veterinarji dodajajo, da gre za izjemno redek dogodek, in še, da so doslej okužene živali kazale le blage klinične znake in so si opomogle v le nekaj dnevih. Obenem mirijo, da nikakor ni vzroka za paniko, da pa je treba še naprej ravnati samozaščitno, torej si predvsem redno in dosledno umivati roke, zlasti pred stikom z živaljo in po njem, tudi z domačo.



Sprva so ji diagnosticirali mačji herpes, pogosto virusno okužbo, ki napade zgornja dihala, vzorec pa potem testiral še za koronavirus v okviru raziskovalnega programa in ugotovili, da ima žival SARS-CoV-2, virus, ki pri ljudeh povzroča covid-19, o primeru pa v skladu z mednarodnimi določili obvestili Svetovno organizacijo za zdravje živali. Podobnih primerov je po svetu zelo malo, o okuženih mačkah so poročali iz Hongkonga, Belgije, Francije, Nemčije, Španije, Švice in ZDA, aprila pa so zboleli tudi tiger in trije levi iz newyorškega živalskega vrta v Bronxu.