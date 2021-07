Luksuzne križarke izgnali iz središča Benetk

Beneške gondole se ne bodo več gnetle za prostor s superladjami. FOTO: Marko Feist

Z invazijami turistov se že dolgo ukvarjajo bolj zanimiva obalna mesta po vsem svetu, v katera prihajajo morski popotniki z ogromnih križark, ki na obalo navržejo na tisoče obiskovalcev. In eden najbolj obleganih obmorskih krajev na svetu so Benetke, kjer je reka turistov malce presahnila zaradi korone, pa še to zgolj kratkotrajno. Že leta je trajalo nasprotovanje proti plutju križark mimo znamenitega Trga svetega Marka. Opozarjali so, da veliki valovi, ki jih povzročajo križarke, škodujejo temeljem mesta in občutljivemu ekosistemu lagune.Kljub denarju, ki ga prinesejo tujci z ogromnih plavajočih hotelov, so se Italijani odločili: z vladnim odlokom so velikim križarkam od prvega avgusta prepovedali plovbo mimo središča Benetk. Največje ladje bodo preusmerjali v beneško industrijsko pristanišče Marghera, ministri v italijanski vladi pa to potezo vidijo zgolj kot začasno rešitev in so že pozvali k zbiranju idej za nov stalni terminal.Italijanski premierje povedal, da gre za »zaščito sistema beneške lagune«, ter dejal, da bo nekaj denarja namenjenega za ublažitev vpliva na delovna mesta. Italijanski minister za kulturo in turizemje kar prek twitterja naznanil veselo novico za Benečanke in Benečane s pripisom, da je ponosen, da so izpolnili svojo obljubo.Izpolnili so jo tudi pravi čas, da bodo v prihajajočih dneh na srečanju Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) predlagali vključitev Benetk na seznam ogroženih območij svetovne dediščine. Sicer so bile na seznam Unescove kulturne dediščine uvrščene že leta 1987 kot »izjemna arhitekturna mojstrovina«, a so iz Unesca minuli mesec pozvali Italijane k bolj trajnostnemu upravljanju turizma, kar so začeli udejanjati.