Luksuzna križarka ujeta v Arktičnem morju

Več kot 200 potnikov luksuzne križarke, ki premožnim ponuja potovanja v nekatere najbolj oddaljene in neokrnjene kotičke našega planeta, je že od ponedeljka ujetih v odročnem delu Grenlandije. Dobrih sto metrov dolgo plovilo Ocean Explorer je nasedlo približno 1400 kilometrov od glavnega grenlandskega mesta Nuuk, vsi poskusi posadke, da bi nasedlo ladjo s plimo rešili iz primeža usedlin mulja in peska, pa so spodleteli. Da je še huje, so med 206 potniki potrdili tri primere okužbe s covidom.

Kapitan je že dvakrat poskusil izpluti ob visoki plimi, a je ladja obtičala pregloboko v blatu. Neuspešno pa je bilo tudi reševanje ribiških čolnov, ki so križarko želeli izvleči s pomočjo mrež. »Najbližja pomoč je daleč, neugodno pa zna biti tudi spremenljivo vreme,« je dejal upravljalec ladje Brian Jensen, ki je razmere označil za precej skrb vzbujajoče. K sreči imajo na ladji zadostne zaloge hrane in vode, ob preletu helikopterja pa so tudi potrdili, da je kljub nezgodi ladijski trup nepoškodovan in se nafta ne izliva v morje. »Razmere budno spremljamo, človeška življenja ali okolje niso neposredno ogroženi.« Pri tem je Jensen še dodal, da so s covidom okužene potnike osamili, za njih pa skrbijo ladijski zdravnik in drugo zdravniško osebje.

Že pet dni čakajo na rešitev. FOTO: Arktisk Kommando

Glede na oddaljenost ladij, ki lahko pomagajo Ocean Explorerju, se potniki nadejajo rešitve že danes v popoldanskih urah.