  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

PRVA ZASEBNA VESOLJSKA POSTAJA

Luksuz na zasebni vesoljski postaji, ki naj bi v orbito poletela leta 2026 (FOTO)

Haven-1 astronavtom ponuja kar največje udobje. Namenjena je znanstvenim raziskavam in testiranju tehnik.
Še nekaj mesecev, pa bo Haven-1 poletela. FOTOGRAFIJE: Vast

Še nekaj mesecev, pa bo Haven-1 poletela. FOTOGRAFIJE: Vast

Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.

Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.

Takole je videti telovadnica.

Takole je videti telovadnica.

Še nekaj mesecev, pa bo Haven-1 poletela. FOTOGRAFIJE: Vast
Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.
Takole je videti telovadnica.
A. J.
 29. 9. 2025 | 18:35
2:13
A+A-

Prva zasebna vesoljska postaja na svetu Haven-1 je pomemben mejnik v zgodovini vesoljskih potovanj. Razvilo jo je ameriško vesoljsko start-up podjetje Vast, v orbito naj bi poletela leta 2026.

Medtem ko Mednarodna vesoljska postaja (ISS) ponuja precej špartanski življenjski prostor, bo Haven-1 bistveno bolj prijetna za bivanje, čeprav je precej manjša. Notranjost je razkošna: opremljena je z mehkimi stenami, lesenimi paneli in širokimi zakonskimi posteljami, kar je izjemno razkošje v primerjavi z razmerami na ISS, kjer astronavti spijo v majhnih omarah ali pa so privezani v spalne vreče. Postelje so zasnovane tako, da nudijo enakomeren pritisk vso noč in so primerne tako za spanje na boku kot na hrbtu.

Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.
Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.

Na ISS spijo v omarah ali privezani v spalne vreče.

Veliko opazovalno okno

Glavni bivalni prostor je zasnovan tako, da omogoča optimalne razmere za raziskovalno delo in bivanje. Vključuje več laboratorijskih postaj, kjer bodo astronavti izvajali različne eksperimente. Ena izmed glavnih nalog postaje bo namreč izvajanje znanstvenih raziskav in testiranje proizvodnih tehnik v mikrogravitaciji. Gre za raziskave, ki na Zemlji niso mogoče, kar lahko vodi do prebojev na različnih področjih, kot so medicina, materiali in biologija.

Na njej je tudi telovadnica, opremljena s sistemom odpornih trakov, ki omogoča vadbo za preprečevanje izgube mišične mase in kostne gostote, kar je sicer pogosta težava pri dolgotrajnem bivanju v vesolju. Sistem omogoča izvajanje tako linearnih kot rotacijskih vaj, kar prispeva k celostnemu zdravju astronavtov.

Takole je videti telovadnica.
Takole je videti telovadnica.

Najlepši okras prve zasebne vesoljske postaje pa je veliko opazovalno okno, skozi katero bodo astronavti lahko občudovali Zemljo.

V sodelovanju z luksuzno švicarsko urarsko znamko IWC Schaffhausen bodo imeli tudi izjemno kakovostne naprave za merjenje časa.

Več iz teme

vesoljeastronavtiznanostvesoljska postajaluksuzzasebna vesoljska postaja
ZADNJE NOVICE
18:48
Bulvar  |  Domači trači
MLADA DRUŽINA

Posnetki, ki vas bodo raznežili: Poglejte, kako raste Dončićeva Gabriela (FOTO)

Kot je videti na slikah, mali Gabrieli letos poleti ni bilo dolgčas.
29. 9. 2025 | 18:48
18:42
Ona  |  Stil
VRTNARJENJE

Jeseni jih ne obrezujemo, saj nekatere okrasne rastline tega ne marajo

Če jih boste pustili, vas bodo prihodnje leto razvajale s cvetovi.
29. 9. 2025 | 18:42
18:35
Novice  |  Svet
PRVA ZASEBNA VESOLJSKA POSTAJA

Luksuz na zasebni vesoljski postaji, ki naj bi v orbito poletela leta 2026 (FOTO)

Haven-1 astronavtom ponuja kar največje udobje. Namenjena je znanstvenim raziskavam in testiranju tehnik.
29. 9. 2025 | 18:35
18:17
Ona  |  Stil
MITI IN RESNICE

Lahko moški zavohajo menstruacijo? Tu je odgovor

Ne, ne govorimo o tem, da bi naključni ljudje lahko zaznali, da ima ženska menstruacijo, gre za dolgoletne partnerje, ki svoje drage dobro poznajo.
29. 9. 2025 | 18:17
18:09
Bulvar  |  Domači trači
POŠKODBA OČESA

Slovenska voditeljica z modrico na očesu: znano, kaj se ji je zgodilo (FOTO)

V spalnici je prišlo do neljubega dogodka.
29. 9. 2025 | 18:09
18:05
Razno
JESEN 2025

Jesenski modni trend: Džins v vseh različicah

Kakršnega koli boste izbrali, z džinsom boste vedno v koraku z modo.
29. 9. 2025 | 18:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Nimate časa? Tako boste hitro pripravili okusen obrok

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Kdo bodo novi slovenski talenti?

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Sanjate o novem domu? To morate vedeti

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Brezplačni priročnik: kako do več samozavesti

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki