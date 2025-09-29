Luksuz na zasebni vesoljski postaji, ki naj bi v orbito poletela leta 2026 (FOTO)

Prva zasebna vesoljska postaja na svetu Haven-1 je pomemben mejnik v zgodovini vesoljskih potovanj. Razvilo jo je ameriško vesoljsko start-up podjetje Vast, v orbito naj bi poletela leta 2026.

Medtem ko Mednarodna vesoljska postaja (ISS) ponuja precej špartanski življenjski prostor, bo Haven-1 bistveno bolj prijetna za bivanje, čeprav je precej manjša. Notranjost je razkošna: opremljena je z mehkimi stenami, lesenimi paneli in širokimi zakonskimi posteljami, kar je izjemno razkošje v primerjavi z razmerami na ISS, kjer astronavti spijo v majhnih omarah ali pa so privezani v spalne vreče. Postelje so zasnovane tako, da nudijo enakomeren pritisk vso noč in so primerne tako za spanje na boku kot na hrbtu.

Spanje na vesoljski postaji je drugačno kot na Zemlji.

Veliko opazovalno okno

Glavni bivalni prostor je zasnovan tako, da omogoča optimalne razmere za raziskovalno delo in bivanje. Vključuje več laboratorijskih postaj, kjer bodo astronavti izvajali različne eksperimente. Ena izmed glavnih nalog postaje bo namreč izvajanje znanstvenih raziskav in testiranje proizvodnih tehnik v mikrogravitaciji. Gre za raziskave, ki na Zemlji niso mogoče, kar lahko vodi do prebojev na različnih področjih, kot so medicina, materiali in biologija.

Na njej je tudi telovadnica, opremljena s sistemom odpornih trakov, ki omogoča vadbo za preprečevanje izgube mišične mase in kostne gostote, kar je sicer pogosta težava pri dolgotrajnem bivanju v vesolju. Sistem omogoča izvajanje tako linearnih kot rotacijskih vaj, kar prispeva k celostnemu zdravju astronavtov.

Takole je videti telovadnica.

Najlepši okras prve zasebne vesoljske postaje pa je veliko opazovalno okno, skozi katero bodo astronavti lahko občudovali Zemljo.

V sodelovanju z luksuzno švicarsko urarsko znamko IWC Schaffhausen bodo imeli tudi izjemno kakovostne naprave za merjenje časa.