Luka Dončić navdihnil posebno jed v restavraciji

Trgovanje z Luko Dončićem je šokiralo cel svet, toda najbolj prizadeta je bila skupnost ljubiteljev košarke v Dallasu in Teksasu na splošno. Slovenec je veliko pomenil ne le ljubiteljem franšize, ampak tudi malim podjetnikom v lokalni skupnosti.

Med njegovim finalom v prejšnji sezoni je restavracija iz Severnega Teksasa, Motor City Pizza, njegovo najljubšo jed, krompirjevo musako, spremenila v pico v čast slovenskemu zvezdniku. Kot poroča CBS Texas, je restavracija počastila 25-letnika z dodajanjem plasti svoji izvirni detroitski globoki pici.

»Luka je eden najbolj skrbnih, prisrčnih in zabavnih ljudi, kar jih poznam. Njegova ljubezen do Dallasa je sijala skozi vsak pogovor in vsako tekmo. Zato smo ustvarili »Luko« – jed, ki jo bomo še naprej stregli, saj njegovega vpliva ne določa poklic, temveč značaj,« je povedal šef Samir Dhurandhar.

Kuhar je v svojem raziskovanju naletel na recept za krompirjevo musako, ki je že od nekdaj del Lukove družine. Kuhar je pojasnil, da gre za krompirjevo jed v plasteh, ki vključuje tudi mleto meso, sir in kremni nadev. Da bi receptu dodal svoj pečat, se je odločil, da bo isto jed v svoji pici spremenil v nekaj novega. Kuhar je rekel: »Včasih mu ga je pripravljala njegova babica. Izdelovala ga je njegova prababica. Njegova mama mu ga je delala,« so zapisali na spletni strani thesportsrush.