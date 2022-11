Lufthansa bo zvišala plače nemškemu kabinskemu osebju

Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo zvišal plače 19.000 članom kabinskega osebja v Nemčiji. Skladno z enoletnim dogovorom, ki ga je podjetje sklenilo s sindikatom, se bodo januarja 2023 plače kabinskega osebja zvišale za 250 evrov, julija pa bo sledilo še 2,5-odstotno zvišanje. Za kabinsko osebje z najnižjimi plačami se bodo tako plače po navedbah Lufthansa zvišale za 17 odstotkov, tistim, ki sodijo v najvišji plačni razred, pa za devet odstotkov. »S tem uresničujemo našo odgovornost do zaposlenih in krepimo naš položaj dobrega zaposlovalca,« je ob napovedi zvišanja plač povedal vodja Lufthansinega osebja Michael Niggemann.

Lufthansa je letos že pristala na zvišanje plač pilotom in letališkemu osebju. Visoka inflacija, ki se je oktobra v Nemčiji povzpela na rekordnih 10,4 odstotka, je sicer sprožila plaz zahtev za višje plače v številnih sektorjih v največjem evropskem gospodarstvu. Letalska industrija se ob tem sooča še s pomanjkanjem delavcev, ki so brez dela ostali v času pandemije covida-19, nato pa so panogo zapustili.

Lufthansa je sicer prejšnji teden poročala o dobrem poslovanju v tretjem četrtletju, ko je ustvarila 809 milijonov evrov čistega dobička. Kot je povedal izvršni direktor skupine Carsten Spohr, je podjetje pandemijo »pustilo za seboj« in v prihodnjih mesecih pričakuje okrepljeno povpraševanje po letalskih storitvah.