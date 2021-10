Lucy bo obiskala devet asteroidov

Pred dnevi je z izstrelišča na floridskem Cape Canaveralu v vesolje na krovu rakete Atlas 5 poletela vesoljska sonda Lucy, katere naloga bo raziskovanje kar osmih asteroidov, imenujejo jih tudi fosili našega sončnega sistema. Stari naj bi bili namreč več kot štiri milijarde let. Tako bi raziskovalci dobili vpogled v zgodnje obdobje nastanka našega sončnega sistema. Na dan predvidene izstrelitve so vsi vpleteni močno stiskali pesti. Le 23 dni časa so imeli, da najdejo ustrezne razmere za podvig, sicer bi morali na naslednje okno čakati natanko eno leto. K sreči je vse potekalo gladko in Lucy je že v prvem poskusu poletela med zvezde.

Asteroide, ki jih želijo preiskovati, imenujejo tudi fosili našega sončnega sistema. Stari naj bi bili namreč več kot štiri milijarde let.

Trojanski asteroidi

Umetniška upodobitev sonde Lucy FOTO: Nasa

Sonda je ime dobila po znamenitem 3,2 milijona let starem okostju človeškega prednika, ki so ga odkrili novembra 1974 v Etiopiji. Raziskovalci so takrat predvajali pesem Beatlov z naslovom Lucy in the Sky with Diamonds (Lucy na nebu z diamanti), tako da izbira imena ni bila pretežka. Lucy je vesoljska sonda iz programa Discovery, za misijo pa je bila izbrana leta 2017. Izdelavo in razvoj je prevzela družba Lockheed Martin iz Denverja in sodelovala z vesoljskimi centri in drugimi raziskovalnimi ustanovami. Kot rečeno, si bo Lucy v prihodnje »ogledala« osem trojanskih asteroidov, ki so ime dobili po junakih trojanske vojne in njihovih konjih. Takšnega poimenovanja se je domislil Dunajčan, ki je prvi pravilno izračunal njihove orbite, po katerih potujejo okrog Jupitra. Poleg tega bo obiskala še asteroid v osrednjem asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom.

Sam polet je izjemno zapleten in vključuje tudi tri izlete mimo Zemlje, med zadnjim naj bi Lucy pridobila še gravitacijski pospešek. Sonda naj bi omenjene poti opravila med letoma 2025 in 2033. Strokovnjaki se nadejajo, da bodo po preiskavi posnetkov, ki jih bo poslala na Zemljo, bolje razumeli ta nenavadna nebesna telesa, ki se med seboj razlikujejo tako po velikosti kot kemični sestavi. Nekatera naj bi bila bolj podobna tistim asteroidom, ki jih strokovnjaki že poznajo in so tudi svetlejši, spet druga naj bi bila temnejša, bogata z ogljikom ter njegovimi spojinami in vodo, za tretja pa domnevajo, da so podobna nebesnim telesom, ki so v Kuiperjevem pasu za Neptunom.

6,4 milijrade kilometrov naj bi prepotovala.

Pionirsko delo

Strokovnjaki se nadejajo, da jim bo pomagala bolje razumeti ta nenavadna nebesna telesa, ki se med seboj razlikujejo tako po velikosti kot kemični sestavi. FOTO: Ratpack223/Getty Images

Da bi sonda uspešno opravila delo, ima na krovu več zelo naprednih naprav in instrumentov, med njimi sistem, ki omogoča vpogled v kemično sestavo teles, sistem, ki bo odgovoren za snemanje fotografij visoke ločljivosti, poseben spektrometer, ki bo meril, kako posamezno nebesno telo zadržuje toploto, ima pa tudi posebno sledilno kamero, ki bo več razkrila o oblikah asteroidov. Lucy bo prva sonda, ki bo, če ne bo šlo kaj narobe, seveda, obiskala toliko asteroidov. Bo tudi prva, ki bo opravila tako dolg polet, v 12 letih naj bi namreč prepotovala kar 6,4 milijarde kilometrov. Pred njo je najdlje letela sonda New Horizons, ki je potrebovala devet let in pol, da je kot prva obiskala pritlikavi planet Pluton. Ob izstrelitvi je Lucy tehtala 1550 kilogramov, v širino meri dobrih 14, v višino pa dobrih sedem metrov. Snovalo jo je približno 500 tehnikov, inženirjev in drugih vesoljskih strokovnjakov iz uglednih raziskovanih ustanov. Program je ocenjen na 841 milijonov evrov (981 milijonov dolarjev), kar zajema stroške razvoja, izdelavo in tudi vse nadaljnje operativne stroške.