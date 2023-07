Lovile so tudi ženske: bile so celo naprednejše od moških

Desetletja, če ne kar stoletja že velja prepričanje, da so v starodavnih združbah moški v glavnem lovili, ženske pa so bile nabiralke. Da je to daleč od resnice, so zdaj ugotovili raziskovalci z univerze Seattle Pacific, ki so analizirali podatke, ki so jih v zadnjem stoletju zbirali pri 63 lovsko-nabiralniških ljudstvih v Severni in Južni Ameriki, Afriki, Avstraliji in Aziji. Izkazalo se je, da v kar 79 odstotkih teh ljudstev v glavnem lovijo ženske, pri tem pa uporabljajo veliko več različnih pripomočkov in tehnik kot njihovi moški kolegi. Pripadniki enega od filipinskih ljudstev denimo lovijo izključno z loki in puščicami, njihove kolegice pa poleg lokov uporabljajo še mreže, nože, mačete, celo pse, kar je raziskovalcem razkrilo, da se tovrstnega početja lotevajo načrtno in ne gre le za priložnostno pokončanje živali, da bi zaščitile sebe ali otroke.

To je povsem v nasprotju z uveljavljeno miselnostjo, da so bili in so lovci zgolj moški, ženske pa nabiralke.

»Dokazi, ki smo jih zbrali po svetu, kažejo, da se ženske v večini kultur načrtno lotevajo lova in tako prispevajo k skupnosti, kar je povsem v nasprotju z uveljavljeno miselnostjo, da so bili in so lovci zgolj moški, ženske pa nabiralke. Poleg tega smo ugotovili, da so ženske veliko bolj uspešne pri izbiri ustreznih tehnik lova, prilagajajo jih glede na situacijo, zato brez težav pokončajo tudi večje živali,« so zapisali raziskovalci, prepričani, da ugotovitve veljajo tudi za naše davne prednike. Njihovo prepričanje podpira najdba na enem od arheoloških najdišč v Peruju, kjer so arheologi odkopali grob mlade ženske, ob katero so njeni rojaki pred 9000 leti položili kose kamnitih puščic. To je dokaz, da gre za lovko, saj so starodavna ljudstva na tem območju pokojnim v grobove polagala predmete, ki so jim bili dragi za časa življenja in ki bi jim lahko prišli prav v onstranstvu. In omenjena Perujka ni izjema. Med raziskovanjem grobišč iz obdobij poznega pleistocena in zgodnjega holocena so arheologi po vsej ameriški celini kar v 11 grobovih s posmrtnimi ostanki žensk našli takšno ali drugačno orožje.